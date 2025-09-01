Шторм приближается: насколько мощной окажется магнитная буря 2 сентября

Недавний выброс плазмы на Солнце добрался до Земли. Уже 1 сентября метеозависимые люди ощутят начало магнитной бури. Однако настоящий шторм начнется лишь 2 сентября. О том, к чему готовиться метеозависимым во вторник — в материале URA.RU.
Солнечная активность 2 сентября 2025
По расчетам ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ, резкий рост геомагнитной активности из-за выброса плазмы случится уже 1 сентября. Возмущения начнутся ночью в понедельник около 23:00 по московскому времени — и сохранятся в течение всего вторника и части среды.
Пик геомагнитного шторма ожидается около полудня 2 сентября, когда индекс Kp достигнет уровня 7, что соответствует сильным магнитным бурям категории G3.
Индекс солнечной активности на 1 сентября составляет 5.9 из 10. За сутки ученые зафиксировали две вспышки класса С — С3.7 и С4.8.
Магнитная буря 2 сентября
По прогнозам, вероятность магнитной бури во вторник составляет 85%, а вероятность спокойного состояния магнитосферы — не более 15%. Прогнозы показывают, что возмущения будут продолжительными и могут оказать заметное влияние на самочувствие метеозависимых людей.
Прогноз магнитных бурь на месяц
Согласно долгосрочному прогнозу, в сентябре ожидаются еще несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Наиболее заметные колебания возможны:
- 2 сентября — пик геомагнитного шторма;
- 5–9 сентября — серия возмущений, с пиками 5 и 7 числа;
- 15 сентября — возможен еще один сильный шторм.
Оставшиеся дни сентября будут в целом более спокойными, однако полностью исключить внезапные вспышки на Солнце ученые не могут.Поэтому метеозависимым стоит регулярно следить за прогнозами магнитных бурь на ближайшие дни.
Что делать метеозависимым
Во время магнитных бурь люди чаще жалуются на усталость, скачки давления, головные боли и проблемы с концентрацией. Наиболее подвержены влиянию магнитосферы люди после 50 лет, а также страдающие от хронических заболеваний и проблем с сердцем и давлением. Чтобы легче переносить неблагоприятные дни, врачи советуют:
- соблюдать режим сна и отдыха;
- придерживаться здорового питания;
- больше бывать на свежем воздухе;
- исключить алкоголь и курение.
Если же неприятные симптомы сохраняются или усиливаются, стоит обратиться к терапевту и пройти обследование в больнице. Возможно, метеозависимость указывает на проблемы со здоровьем.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.