Белоусов срочно обратился к военным по поводу взятия Гродовки

Белоусов поблагодарил ВС РФ за взятие Гродовки в ДНР

07 октября 2024 в 15:38 Размер текста - 17 +

Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, которые принимали участие в освобождении Гродовки Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность соединениям и воинской части за проявленное мужество и героизм в ходе освобождения Гродовки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге», — написали в telegram-канале ведомства. Там же были опубликованы поздравительные телеграммы. Поздравления адресованы командованию и личному составу нескольких отдельных гвардейских мотострелковых бригад и военной базы. Они, по словам министра, продолжат с честью выполнять свой воинский долг, защищать национальные интересы России и обеспечивать безопасность страны. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы освободили Гродовку в ДНР. ВС РФ смогли вытеснить ВСУ из населенного пункта. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность соединениям и воинской части за проявленное мужество и героизм в ходе освобождения Гродовки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге», — написали в telegram-канале ведомства. Там же были опубликованы поздравительные телеграммы. Поздравления адресованы командованию и личному составу нескольких отдельных гвардейских мотострелковых бригад и военной базы. Они, по словам министра, продолжат с честью выполнять свой воинский долг, защищать национальные интересы России и обеспечивать безопасность страны. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы освободили Гродовку в ДНР. ВС РФ смогли вытеснить ВСУ из населенного пункта. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск.