Белоусов срочно обратился к военным по поводу взятия Гродовки

Белоусов поблагодарил ВС РФ за взятие Гродовки в ДНР
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Заседание Правительства РФ. , белоусов андрей
Андрей Белоусов направил поздравительные телеграммы военным, которые принимали участие в освобождении Гродовки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность соединениям и воинской части за проявленное мужество и героизм в ходе освобождения Гродовки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге», — написали в telegram-канале ведомства. Там же были опубликованы поздравительные телеграммы.

Поздравления адресованы командованию и личному составу нескольких отдельных гвардейских мотострелковых бригад и военной базы. Они, по словам министра, продолжат с честью выполнять свой воинский долг, защищать национальные интересы России и обеспечивать безопасность страны.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы освободили Гродовку в ДНР. ВС РФ смогли вытеснить ВСУ из населенного пункта. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск.

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Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность соединениям и воинской части за проявленное мужество и героизм в ходе освобождения Гродовки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге», — написали в telegram-канале ведомства. Там же были опубликованы поздравительные телеграммы. Поздравления адресованы командованию и личному составу нескольких отдельных гвардейских мотострелковых бригад и военной базы. Они, по словам министра, продолжат с честью выполнять свой воинский долг, защищать национальные интересы России и обеспечивать безопасность страны. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы освободили Гродовку в ДНР. ВС РФ смогли вытеснить ВСУ из населенного пункта. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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