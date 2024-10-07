Белоусов срочно обратился к военным по поводу взятия Гродовки

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность соединениям и воинской части за проявленное мужество и героизм в ходе освобождения Гродовки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге», — написали в telegram-канале ведомства. Там же были опубликованы поздравительные телеграммы.
Поздравления адресованы командованию и личному составу нескольких отдельных гвардейских мотострелковых бригад и военной базы. Они, по словам министра, продолжат с честью выполнять свой воинский долг, защищать национальные интересы России и обеспечивать безопасность страны.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы освободили Гродовку в ДНР. ВС РФ смогли вытеснить ВСУ из населенного пункта. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск.
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Министр обороны России Андрей Белоусов выразил благодарность соединениям и воинской части за проявленное мужество и героизм в ходе освобождения Гродовки ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Министр обороны поблагодарил военнослужащих за успешное выполнение боевых задач, верность Отечеству и присяге», — написали в telegram-канале ведомства. Там же были опубликованы поздравительные телеграммы. Поздравления адресованы командованию и личному составу нескольких отдельных гвардейских мотострелковых бригад и военной базы. Они, по словам министра, продолжат с честью выполнять свой воинский долг, защищать национальные интересы России и обеспечивать безопасность страны. Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские силы освободили Гродовку в ДНР. ВС РФ смогли вытеснить ВСУ из населенного пункта. В операции по освобождению принимали участие военные центральной группировки войск.