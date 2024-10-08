«Трактор» получил шанс возглавить Восточную конференцию КХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 9 октября поборется за возвращение на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На данный момент клуб находится на втором месте.
«Трактор» в Челябинске сыграет с владивостокским «Адмиралом». В случае победы «Черно-белые» поднимутся на первое место в турнирной таблице.
На прошлой неделе после успешной трехматчевой выездной серии против московских команд «Спартак», «Динамо» и ЦСКА «Трактор» уже возглавлял таблицу, однако был смещен на вторую строчку екатеринбургским «Автомобилистом».
У «Автомобилиста» и «Трактора» по 18 очков, однако екатеринбуржцы опережают челябинцев по дополнительным показателям. В то же время «Трактор» сыграл на две игры меньше — 12 против 14 у «Автомобилиста».
Сегодняшний соперник «Трактора» находится на седьмой строчке таблицы. После 12 игр «Адмирал» набрал 14 очков. Остроты игре добавит тот факт, что в составе «Адмирала» на лед выйдет Никита Сошников, в прошлом сезоне выступавший за челябинскую команду.
Игра начнется в 19 часов. Все билеты на матч проданы. Посмотреть встречу можно на каналах KHL Prime и ОТВ. Также на сайте КХЛ будет вестись текстовая трансляция.
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