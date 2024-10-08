08 октября 2024

«Трактор» получил шанс возглавить Восточную конференцию КХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ХК "Трактор" находится на втором месте в Восточной конференции КХЛ
ХК "Трактор" находится на втором месте в Восточной конференции КХЛ Фото:

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 9 октября поборется за возвращение на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На данный момент клуб находится на втором месте.

«Трактор» в Челябинске сыграет с владивостокским «Адмиралом». В случае победы «Черно-белые» поднимутся на первое место в турнирной таблице.

На прошлой неделе после успешной трехматчевой выездной серии против московских команд «Спартак», «Динамо» и ЦСКА «Трактор» уже возглавлял таблицу, однако был смещен на вторую строчку екатеринбургским «Автомобилистом».

У «Автомобилиста» и «Трактора» по 18 очков, однако екатеринбуржцы опережают челябинцев по дополнительным показателям. В то же время «Трактор» сыграл на две игры меньше — 12 против 14 у «Автомобилиста».

Сегодняшний соперник «Трактора» находится на седьмой строчке таблицы. После 12 игр «Адмирал» набрал 14 очков. Остроты игре добавит тот факт, что в составе «Адмирала» на лед выйдет Никита Сошников, в прошлом сезоне выступавший за челябинскую команду.

Игра начнется в 19 часов. Все билеты на матч проданы. Посмотреть встречу можно на каналах KHL Prime  и ОТВ. Также на сайте КХЛ будет вестись текстовая трансляция.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Челябинский хоккейный клуб «Трактор» 9 октября поборется за возвращение на первую строчку в турнирной таблице Восточной конференции регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На данный момент клуб находится на втором месте. «Трактор» в Челябинске сыграет с владивостокским «Адмиралом». В случае победы «Черно-белые» поднимутся на первое место в турнирной таблице. На прошлой неделе после успешной трехматчевой выездной серии против московских команд «Спартак», «Динамо» и ЦСКА «Трактор» уже возглавлял таблицу, однако был смещен на вторую строчку екатеринбургским «Автомобилистом». У «Автомобилиста» и «Трактора» по 18 очков, однако екатеринбуржцы опережают челябинцев по дополнительным показателям. В то же время «Трактор» сыграл на две игры меньше — 12 против 14 у «Автомобилиста». Сегодняшний соперник «Трактора» находится на седьмой строчке таблицы. После 12 игр «Адмирал» набрал 14 очков. Остроты игре добавит тот факт, что в составе «Адмирала» на лед выйдет Никита Сошников, в прошлом сезоне выступавший за челябинскую команду. Игра начнется в 19 часов. Все билеты на матч проданы. Посмотреть встречу можно на каналах KHL Prime  и ОТВ. Также на сайте КХЛ будет вестись текстовая трансляция.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...