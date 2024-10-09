Якушев призвал помогать бизнесу в регионах с низким финансированием

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Многодетная семья фермеров из Нижнего Тагила. Свердловская область, деревня Черемшанка, лошадь, семья, деревня, пони, дети, сельская жизнь
Владимир Якушев предложил поддерживать предпринимателей, включая фермеров Фото:

В России необходимо сохранять все меры поддержки для малых и средних предпринимателей, включая сельские, фермерские хозяйства. Как минимум, это необходимо делать в регионах с низким финансированием. Соответствующие инициативы озвучил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.

«Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», — сказал Владимир Якушев в ходе встречи с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Сообщение опубликовано на официальном сайте «Единой России».

Ранее Министерство сельского хозяйства России разработало постановление, направленное на поддержку малых и средних предприятий в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Эта мера является частью усилий по стимулированию экономической активности в регионах и основывается на действующей с 2012 года субсидии на погектарную поддержку.

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В России необходимо сохранять все меры поддержки для малых и средних предпринимателей, включая сельские, фермерские хозяйства. Как минимум, это необходимо делать в регионах с низким финансированием. Соответствующие инициативы озвучил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев. «Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», — сказал Владимир Якушев в ходе встречи с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Сообщение опубликовано на официальном сайте «Единой России». Ранее Министерство сельского хозяйства России разработало постановление, направленное на поддержку малых и средних предприятий в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Эта мера является частью усилий по стимулированию экономической активности в регионах и основывается на действующей с 2012 года субсидии на погектарную поддержку.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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