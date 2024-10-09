Якушев призвал помогать бизнесу в регионах с низким финансированием

В России необходимо сохранять все меры поддержки для малых и средних предпринимателей, включая сельские, фермерские хозяйства. Как минимум, это необходимо делать в регионах с низким финансированием. Соответствующие инициативы озвучил врио секретаря Генсовета Владимир Якушев.
«Предлагаю вернуться к этому вопросу, изыскать возможности и поддержать представителей федеральных округов. Но если такой возможности нет, как минимум поддержать субъекты с низкой бюджетной обеспеченностью», — сказал Владимир Якушев в ходе встречи с министром сельского хозяйства Оксаной Лут. Сообщение опубликовано на официальном сайте «Единой России».
Ранее Министерство сельского хозяйства России разработало постановление, направленное на поддержку малых и средних предприятий в Сибирском и Дальневосточном федеральных округах. Эта мера является частью усилий по стимулированию экономической активности в регионах и основывается на действующей с 2012 года субсидии на погектарную поддержку.
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