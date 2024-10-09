Банк потерял деньги челябинки на покупку лекарства от рака в Германии

10 октября 2024 в 12:54 Размер текста - 17 +

Деньги пропали при переводе между российским и западным банком Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Челябинска перечислила деньги на покупку лекарства от рака в банк Германии, но до аптеки они не дошли. Спустя два с половиной года ей удалось вернуть отправленную сумму, сейчас она требует компенсацию. «Отправила деньги двумя платежами — 3385 и 7068 евро. Приезжаю в аптеку, чтобы их выкупать, и буквально перед прилавком узнаю, что платежи не прошли», — цитирует жительницу Челябинска Екатерину сайт «74.ру». Женщина сообщила, что в 40 лет у нее обнаружили опухоль молочной железы. Врачи предупредили, что скорее всего грудь придется удалять. Челябинка поехала на операцию в Германию, где грудь удалось сохранить, но после операции для продолжения лечения нужно было купить определенные препараты. Оплата операции через «БКС Банк» успешно прошла, а деньги за лекарства потерялись, так как в апреле 2022 года уже начал действовать запрет на международные переводы. Через знакомых ей удалось собрать необходимую сумму и купить препараты до возвращения в Россию. После этого Екатерина начала искать перечисленные деньги. Первый транш удалось найти почти сразу, а более семи тысяч евро банки искали друг у друга свыше 2,5 лет. Сейчас женщина направила банку претензию, требуя добровольно выплатить проценты за пользование денежными средствами — 129 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере полмиллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Челябинска перечислила деньги на покупку лекарства от рака в банк Германии, но до аптеки они не дошли. Спустя два с половиной года ей удалось вернуть отправленную сумму, сейчас она требует компенсацию. «Отправила деньги двумя платежами — 3385 и 7068 евро. Приезжаю в аптеку, чтобы их выкупать, и буквально перед прилавком узнаю, что платежи не прошли», — цитирует жительницу Челябинска Екатерину сайт «74.ру». Женщина сообщила, что в 40 лет у нее обнаружили опухоль молочной железы. Врачи предупредили, что скорее всего грудь придется удалять. Челябинка поехала на операцию в Германию, где грудь удалось сохранить, но после операции для продолжения лечения нужно было купить определенные препараты. Оплата операции через «БКС Банк» успешно прошла, а деньги за лекарства потерялись, так как в апреле 2022 года уже начал действовать запрет на международные переводы. Через знакомых ей удалось собрать необходимую сумму и купить препараты до возвращения в Россию. После этого Екатерина начала искать перечисленные деньги. Первый транш удалось найти почти сразу, а более семи тысяч евро банки искали друг у друга свыше 2,5 лет. Сейчас женщина направила банку претензию, требуя добровольно выплатить проценты за пользование денежными средствами — 129 тысяч рублей и компенсацию морального вреда в размере полмиллиона рублей.