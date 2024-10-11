Пермяков предупредили о гололедице

Синоптики прогнозируют гололедицу
Синоптики прогнозируют гололедицу в Пермском крае. Она ожидается 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.
«По данным Пермского ЦГМС, 12 октября местами по Пермскому краю ожидается гололедица», — рассказали в краевом ГУ МЧС. Пермяков просят быть осторожными и внимательными.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. Не делать резких маневров. Пешеходам следует аккуратно переходить дорогу.
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