Пермяков предупредили о гололедице

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Синоптики прогнозируют гололедицу
Синоптики прогнозируют гололедицу Фото:

Синоптики прогнозируют гололедицу в Пермском крае. Она ожидается 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю.

«По данным Пермского ЦГМС, 12 октября местами по Пермскому краю ожидается гололедица», — рассказали в краевом ГУ МЧС. Пермяков просят быть осторожными и внимательными.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. Не делать резких маневров. Пешеходам следует аккуратно переходить дорогу.

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Синоптики прогнозируют гололедицу в Пермском крае. Она ожидается 12 октября. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. «По данным Пермского ЦГМС, 12 октября местами по Пермскому краю ожидается гололедица», — рассказали в краевом ГУ МЧС. Пермяков просят быть осторожными и внимательными. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим. Не делать резких маневров. Пешеходам следует аккуратно переходить дорогу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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