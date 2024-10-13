С местонахождения Шигирского идола тайно вывезли артефакты Средневековья

14 октября 2024 в 13:06 Размер текста - 17 +

Ученые просят тех, кто вывез землю с торфяника, вернуть важные исторические находки Фото: Илья Московец © URA.RU Неизвестные на бульдозере вывезли часть культурного слоя Шигирского торфяника (70 км от Екатеринбурга). В 1890 году в нем нашли самую древнюю деревянную скульптуру в мире — Шигирского идола. В земле могли находиться важные артефакты от эпохи мезолита до Средневековья, также люди разрушили некоторые древние захоронения. Об этом рассказала профессор кафедры археологии и этнологии Уральского федерального университета, доктор исторических наук Ольга Корочкова. «В августе прошлого года от учителя истории из поселка Нейво-Рудянка мы получили очень тревожное сообщение о том, что на территории памятника ведутся несанкционированные земляные работы. На следующий день мы с коллегой из археологической лаборатории срочно выехали на это место. Там мы увидели срезанный плодородный грунт, он представлял собой культурный слой, в котором были аккумулированы находки от эпохи мезолита до Средневековья», — пояснила Корочкова на конференции в ТАСС. После этого ученые обратились в местную администрацию, в которой им заявили, что работы согласованы не были. Также археологи уведомили органы охраны, после чего грунт вывозить перестали. «Мало того, что памятник был разрушен и культурный слой был вывезен, он является местом притяжения любителей приборного поиска. Вы не любители приборного поиска, а похитители очень ценной информации, потому что, когда археологи приступают к раскопкам, их интересуют не только артефакты, но и археологические ситуации и контексты. Верните все, что вы оттуда достали», — призывает доктор исторических наук. Из-за такого неожиданного вмешательства со стороны ученые были вынуждены провести свои раскопки. В ходе исследования им удалось найти погребения, которое разрушили бульдозером, жертвенник, скульптурные изображения головы птицы, по стилю напоминающие Шигирского идола. Также в культурном слое хранились блюда из золотистой бронзы, датируемые X веком нашей эры, тальковые булаву и диск, медный топорик длиной 6 см и многое другое. Сейчас незаконными раскопками занимаются правоохранительные органы. Археологи же сами пытались найти, куда же вывезли землю с торфяника. «Мы ходили по поселку и спрашивали, кому на огороды привезли плодородный грунт. Скорее всего, его увезли в коттеджные поселки, а может быть, для благоустройства какого-то города. Уважаемые, если вы нашли археологические находки, верните», — говорит профессор кафедры археологии и этнологии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Неизвестные на бульдозере вывезли часть культурного слоя Шигирского торфяника (70 км от Екатеринбурга). В 1890 году в нем нашли самую древнюю деревянную скульптуру в мире — Шигирского идола. В земле могли находиться важные артефакты от эпохи мезолита до Средневековья, также люди разрушили некоторые древние захоронения. Об этом рассказала профессор кафедры археологии и этнологии Уральского федерального университета, доктор исторических наук Ольга Корочкова. «В августе прошлого года от учителя истории из поселка Нейво-Рудянка мы получили очень тревожное сообщение о том, что на территории памятника ведутся несанкционированные земляные работы. На следующий день мы с коллегой из археологической лаборатории срочно выехали на это место. Там мы увидели срезанный плодородный грунт, он представлял собой культурный слой, в котором были аккумулированы находки от эпохи мезолита до Средневековья», — пояснила Корочкова на конференции в ТАСС. После этого ученые обратились в местную администрацию, в которой им заявили, что работы согласованы не были. Также археологи уведомили органы охраны, после чего грунт вывозить перестали. «Мало того, что памятник был разрушен и культурный слой был вывезен, он является местом притяжения любителей приборного поиска. Вы не любители приборного поиска, а похитители очень ценной информации, потому что, когда археологи приступают к раскопкам, их интересуют не только артефакты, но и археологические ситуации и контексты. Верните все, что вы оттуда достали», — призывает доктор исторических наук. Из-за такого неожиданного вмешательства со стороны ученые были вынуждены провести свои раскопки. В ходе исследования им удалось найти погребения, которое разрушили бульдозером, жертвенник, скульптурные изображения головы птицы, по стилю напоминающие Шигирского идола. Также в культурном слое хранились блюда из золотистой бронзы, датируемые X веком нашей эры, тальковые булаву и диск, медный топорик длиной 6 см и многое другое. Сейчас незаконными раскопками занимаются правоохранительные органы. Археологи же сами пытались найти, куда же вывезли землю с торфяника. «Мы ходили по поселку и спрашивали, кому на огороды привезли плодородный грунт. Скорее всего, его увезли в коттеджные поселки, а может быть, для благоустройства какого-то города. Уважаемые, если вы нашли археологические находки, верните», — говорит профессор кафедры археологии и этнологии.