Ученые зафиксировали оседания вблизи провалов в Березниках. Скрин

15 октября 2024 в 20:48 Размер текста - 17 +

Пермские ученые УрО РАН продолжают вести мониторинг за провалами в Березниках Фото: Алексей Глазырин © URA.RU В городе Березники Пермского края зафиксированы оседания в районе провалов №2 и №3, образовавшихся несколько лет назад. Это показали итоги наблюдений, проведенных Пермским федеральным исследовательским центром УрО РАН в августе—сентябре 2024 года. Информация представлена на сайте администрации Березниковского городского округа. «За период с 27 августа по 24 сентября в районе промплощадки БШСУ скорости оседаний составили: на здании теплой стоянки — 20 мм/месяц, в районе „автодорожное кольцо — гаражный кооператив Кардан“ в опасной зоне — 32-54 мм/месяц», — сообщают власти Березниковского округа. Также в течение сентября оседания зафиксированы в районе домов №31-33 по ул. Котовского (27 мм/месяц) и по проспекту Ленина в районе снесенных домов №3,8 (25-51 мм/месяц). URA.RU рассказывало, что вблизи провалов регулярно фиксируется сейсмоактивность. В 2022 году власти Березников прекратили эксплуатацию политехнического колледжа, расположенного по улице Свободы, 43. Отмечалось, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке БКПРУ-1 «Уралкалия». Гаражный кооператив расположен рядом с провалом №3 Скрин с сайта Google Карты В районе домов по улице Котовского, которые находятся рядом с провалом №2, также зафиксированы оседания Скрин с сайта Google Карты Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городе Березники Пермского края зафиксированы оседания в районе провалов №2 и №3, образовавшихся несколько лет назад. Это показали итоги наблюдений, проведенных Пермским федеральным исследовательским центром УрО РАН в августе—сентябре 2024 года. Информация представлена на сайте администрации Березниковского городского округа. «За период с 27 августа по 24 сентября в районе промплощадки БШСУ скорости оседаний составили: на здании теплой стоянки — 20 мм/месяц, в районе „автодорожное кольцо — гаражный кооператив Кардан“ в опасной зоне — 32-54 мм/месяц», — сообщают власти Березниковского округа. Также в течение сентября оседания зафиксированы в районе домов №31-33 по ул. Котовского (27 мм/месяц) и по проспекту Ленина в районе снесенных домов №3,8 (25-51 мм/месяц). URA.RU рассказывало, что вблизи провалов регулярно фиксируется сейсмоактивность. В 2022 году власти Березников прекратили эксплуатацию политехнического колледжа, расположенного по улице Свободы, 43. Отмечалось, что зданию грозит деформация из-за провала, образовавшегося на площадке БКПРУ-1 «Уралкалия».