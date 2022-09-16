У провала в Березниках зафиксировали 33 сейсмоактивности

Размеры воронки провала — 135 на 144 метра Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

В Березниках (Пермский край) за неделю с 9 по 15 сентября зарегистрировали 33 сейсмических активности, связанных с разрушением горных пород. Активность была зафиксирована около воронки на железнодорожных путях, которая образовалась в результате техногенной катастрофы на руднике «Уралкалия» более десяти лет назад. Информация опубликована на сайте администрации города.

«За отчетный период мобильной сейсмологической системой, развернутой в районе опасной зоны БШСУ, зарегистрировано тридцать три сейсмических события, связанных с процессами разрушения в слабоконсолидированных породах. Эпицентры располагались к северу, западу и югу от воронки на железнодорожных путях», — говорится на сайте мэрии.

Размеры провала в этом районе сейчас составляют 135 на 144 метра. Уровень воды в воронке — 108,87 м. Ранее власти Березников приняли решение закрыть местный техникум из-за образовавшегося провала. Смещение грунта в районе рудника угрожало деформировать здание. Также в начале года мэрия определила зону техногенной аварии в перечень мест Березников, которые могут нанести вред психическому и физическому здоровью несовершеннолетних.

Авария на руднике «Уралкалия» в Березниках произошла в 2006 году. Из-за затопления шахты образовалась воронка, которая повлекла за собой образование еще нескольких провалов. Это стало угрозой для части жителей города, которых расселяют из аварийных домов в другу часть Березников.