В Минобороны Украины заявили, что каждый пятый их боеприпас не срабатывает

Умеров: каждый пятый боеприпас, используемый ВСУ, не взрывается
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часть артиллерийских боеприпасов, которые использует Украина, являются неисправными
часть артиллерийских боеприпасов, которые использует Украина, являются неисправными Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В зоне боевых действий не срабатывает до 20% боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров.

«По приблизительным подсчетам, до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают.», — приводит слова Умерова Минобороны в telegram-канале. Он уточнил, что для борьбы с этой проблемой разработан механизм утилизации опасных предметов. 

Умеров объяснил, что правительство утвердило использование мобильных комплексов для переработки взрывоопасных предметов на территориях, где проводятся разминирования. Это решение позволит извлекать ценные материалы, необходимые для потребностей оборонных сил.

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В зоне боевых действий не срабатывает до 20% боеприпасов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил министр обороны страны Рустем Умеров. «По приблизительным подсчетам, до 20% боеприпасов в зоне боевых действий не срабатывают.», — приводит слова Умерова Минобороны в telegram-канале. Он уточнил, что для борьбы с этой проблемой разработан механизм утилизации опасных предметов.  Умеров объяснил, что правительство утвердило использование мобильных комплексов для переработки взрывоопасных предметов на территориях, где проводятся разминирования. Это решение позволит извлекать ценные материалы, необходимые для потребностей оборонных сил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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