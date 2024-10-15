Тренер Анвар Гатиятулин вернется в Челябинск

Тренер Анвар Гатиятулин, с которым хоккейный клуб «Трактор» дважды выигрывал медали Кубка Гагарина, вернется в Челябинск в качестве наставника казанского «Ак Барса». Игра между командой из Татарстана и «Трактором» состоится 16 октября.
Предыдущие игры для команд были разными по результату. Казанцы на выезде со счетом 5:0 разгромили магнитогорский «Металлург», «Трактор», напротив, со счетом 1:3 на домашнем льду проиграл омскому «Авангарду». Тем не менее, «черно-белые» продолжают с 22 очками после 15 игр возглавлять Восточную конференцию КХЛ, «Ак Барс» с 18 очками после 14 игр находится на четвертой строчке таблицы. Все билеты на игру проданы.
Гатиятулин — воспитанник челябинского хоккея. В качестве главного тренера «Трактора» дважды выигрывал бронзовые медали по итогам сезонов КХЛ 2017-18 и 2021-22 годов. В октябре прошлого года был отправлен в отставку. В межсезонье возглавил «Ак Барс».
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