Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Сбербанк нарушил закон о рекламе, назвав свою кредитную карту лучшей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
«Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги», — отметили представители ведомства, передает ТАСС. В ФАС заявили, что утверждение из рекламы банка: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта» — некорректно.
Ранее ФАС возбуждала дело против ПАО «Сбербанк» о нарушении закона о рекламе в апреле. Тогда банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия, однако про открытие вклада под 16% все было указано крупным текстом.
Согласно данным ведомства, чаще всех среди банков закон о рекламе нарушают Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк. Так Альфа-Банку с 2023 года назначили штрафов на сумму в более чем 20 миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал URA.RU — ключевые события из мира политики и общества. Остро, емко, понятным языком. Подписывайтесь и будьте в числе тех, кто знает больше.