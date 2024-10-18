Сбербанк нарушил закон о рекламе

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Сбербанк нарушил заявление о рекламе, сравнив кредитные карты, заявили в ФАС
Сбербанк нарушил заявление о рекламе, сравнив кредитные карты, заявили в ФАС Фото:

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Сбербанк нарушил закон о рекламе, назвав свою кредитную карту лучшей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

«Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги», — отметили представители ведомства, передает ТАСС. В ФАС заявили, что утверждение из рекламы банка: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта» — некорректно. 

Ранее ФАС возбуждала дело против ПАО «Сбербанк» о нарушении закона о рекламе в апреле. Тогда банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия, однако про открытие вклада под 16% все было указано крупным текстом.

Согласно данным ведомства, чаще всех среди банков закон о рекламе нарушают Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк. Так Альфа-Банку с 2023 года назначили штрафов на сумму в более чем 20 миллионов рублей.

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) сообщила, что Сбербанк нарушил закон о рекламе, назвав свою кредитную карту лучшей. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. «Банк использовал некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги», — отметили представители ведомства, передает ТАСС. В ФАС заявили, что утверждение из рекламы банка: «Снова признана лучшей в стране. Кредитная СберКарта» — некорректно.  Ранее ФАС возбуждала дело против ПАО «Сбербанк» о нарушении закона о рекламе в апреле. Тогда банк запустил рекламу по телевидению, где не были читаемо прописаны все условия, однако про открытие вклада под 16% все было указано крупным текстом. Согласно данным ведомства, чаще всех среди банков закон о рекламе нарушают Альфа-Банк, Открытие и Почта Банк. Так Альфа-Банку с 2023 года назначили штрафов на сумму в более чем 20 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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