Ученые предупредили о риске эпидемии кори в России

Ученые из Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ) установили, что почти треть населения Северо-Западного федерального округа России не обладает иммунитетом против кори. Результаты исследования были опубликованы в журнале Global Biosecurity. Отмечается, что в будущем подобное может привести к началу эпидемии этого вируса.
«Только у 70% участников выявили защитный уровень антител к вирусу кори», — говорится в исследовании. Так, специалисты в области биологии и медицины СПбГУ провели анализ более 28 тысяч образцов крови, собранных у социально активных жителей региона в период с 2012 по 2023 год. При этом указанное количество человек с антителами к кори является очень низким — необходимый минимальный защитный уровень антител для формирования иммунитета в популяции составляет 90–95%.
Корь относится к числу наиболее контагиозных вирусных инфекций: один инфицированный способен заразить до 18 человек из своего окружения. Несмотря на высокую эффективность вакцинации, со временем уровень защиты может снижаться, особенно у тех, кто не перенес заболевание в детстве. В СССР массовая вакцинация от кори была начата в 1967 году, однако часть взрослого населения на данный момент может оставаться незащищенной. Авторы исследования подчеркивают, что на фоне увеличения международной мобильности особое значение приобретает контроль над ситуацией, поскольку сохраняется риск ввоза вируса из стран с неблагоприятной эпидемической обстановкой.
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