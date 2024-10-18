За пьяное вождение житель Челябинска отправится в колонию на два года

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Мужчину задержали в июле этого года, когда он ехал по Свердловскому проспекту (архивное фото) Фото:

Житель Челябинска два года и три месяца проведет в колонии за неоднократное пьяное вождение. Такое решение принял Центральный районный суд.

«Суд в Челябинске приговорил виновного к двум годам трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ («Управление автомобилем <.> в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале.

Мужчину задержали в июле этого года, когда он ехал по Свердловскому проспекту. Тогда он управлял машиной друга. Ранее задержанный уже имел судимости за управление машиной в состоянии опьянения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Челябинска, которые ценят свое время, в telegram-канале «Челябинск, который смог». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Житель Челябинска два года и три месяца проведет в колонии за неоднократное пьяное вождение. Такое решение принял Центральный районный суд. «Суд в Челябинске приговорил виновного к двум годам трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ («Управление автомобилем <.> в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Мужчину задержали в июле этого года, когда он ехал по Свердловскому проспекту. Тогда он управлял машиной друга. Ранее задержанный уже имел судимости за управление машиной в состоянии опьянения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...