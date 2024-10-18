За пьяное вождение житель Челябинска отправится в колонию на два года

18 октября 2024 в 15:57 Размер текста - 17 +

Мужчину задержали в июле этого года, когда он ехал по Свердловскому проспекту (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Челябинска два года и три месяца проведет в колонии за неоднократное пьяное вождение. Такое решение принял Центральный районный суд. «Суд в Челябинске приговорил виновного к двум годам трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ («Управление автомобилем <.> в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Мужчину задержали в июле этого года, когда он ехал по Свердловскому проспекту. Тогда он управлял машиной друга. Ранее задержанный уже имел судимости за управление машиной в состоянии опьянения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска два года и три месяца проведет в колонии за неоднократное пьяное вождение. Такое решение принял Центральный районный суд. «Суд в Челябинске приговорил виновного к двум годам трем месяцам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Мужчина признан виновным в совершении преступления по части второй статьи 264.1 УК РФ («Управление автомобилем <.> в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение аналогичного преступления)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области в telegram-канале. Мужчину задержали в июле этого года, когда он ехал по Свердловскому проспекту. Тогда он управлял машиной друга. Ранее задержанный уже имел судимости за управление машиной в состоянии опьянения.