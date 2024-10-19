19 октября 2024

В Екатеринбурге приготовили самый большой в мире онигири. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рекорд поставила компания "Жизньмарт"
Рекорд поставила компания "Жизньмарт" Фото:

В Екатеринбурге в ТРЦ Veer Mall представители компании «Жизньмарт» приготовили самый большой в мире онигири — треугольное японское блюдо из риса, нори и различной начинки. Его вес составил 767 килограммов, сообщили очевидцы, ставшие свидетелями рекорда.

«Сделали самый большой онигири в мире — его вес составил 767 килограмм», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Ранее владелец компании Иван Зайченко анонсировал, что каждая сторона треугольника будет больше четырех метров, а высота — 50 сантиметров.

В состав японского блюда вошли рис, курица, томатная паста и листы нори. После приготовления еду отправили в питомник, а привычными — онигири меньшего размера — угостили очевидцев в японских костюмах. Рекорд был подтвержден официальными документами.

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Фото:

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В Екатеринбурге в ТРЦ Veer Mall представители компании «Жизньмарт» приготовили самый большой в мире онигири — треугольное японское блюдо из риса, нори и различной начинки. Его вес составил 767 килограммов, сообщили очевидцы, ставшие свидетелями рекорда. «Сделали самый большой онигири в мире — его вес составил 767 килограмм», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Ранее владелец компании Иван Зайченко анонсировал, что каждая сторона треугольника будет больше четырех метров, а высота — 50 сантиметров. В состав японского блюда вошли рис, курица, томатная паста и листы нори. После приготовления еду отправили в питомник, а привычными — онигири меньшего размера — угостили очевидцев в японских костюмах. Рекорд был подтвержден официальными документами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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