В Екатеринбурге в ТРЦ Veer Mall представители компании «Жизньмарт» приготовили самый большой в мире онигири — треугольное японское блюдо из риса, нори и различной начинки. Его вес составил 767 килограммов, сообщили очевидцы, ставшие свидетелями рекорда.
«Сделали самый большой онигири в мире — его вес составил 767 килограмм», — рассказали очевидцы telegram-каналу «Свет Екатеринбург». Ранее владелец компании Иван Зайченко анонсировал, что каждая сторона треугольника будет больше четырех метров, а высота — 50 сантиметров.
В состав японского блюда вошли рис, курица, томатная паста и листы нори. После приготовления еду отправили в питомник, а привычными — онигири меньшего размера — угостили очевидцев в японских костюмах. Рекорд был подтвержден официальными документами.
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