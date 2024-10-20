20 октября 2024
19 октября 2024
18 октября 2024

Житель ХМАО забил свою бабушку битой и изрезал ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима
Суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима Фото:

В Игриме (Березовский район, ХМАО) 21-летний мужчина избил битой и зарезал свою бабушку. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, сообщает следственный комитет Югры в своем telegram-канале.

«Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ведомство.

Следствие установило, что в июне 2023 года осужденный убил свою бабушку, которая спала в квартире. Он избил ее битой и зарезал ножом.

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В Игриме (Березовский район, ХМАО) 21-летний мужчина избил битой и зарезал свою бабушку. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, сообщает следственный комитет Югры в своем telegram-канале. «Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ведомство. Следствие установило, что в июне 2023 года осужденный убил свою бабушку, которая спала в квартире. Он избил ее битой и зарезал ножом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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