Житель ХМАО забил свою бабушку битой и изрезал ножом

Суд приговорил убийцу к 13 годам колонии строгого режима
В Игриме (Березовский район, ХМАО) 21-летний мужчина избил битой и зарезал свою бабушку. Суд приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, сообщает следственный комитет Югры в своем telegram-канале.
«Приговором суда подсудимый признан виновным. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима», — сообщает ведомство.
Следствие установило, что в июне 2023 года осужденный убил свою бабушку, которая спала в квартире. Он избил ее битой и зарезал ножом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!