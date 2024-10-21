В России сократят парковочные места около жилых домов

В России могут сократить число парковок у жилых домов с 2026 года. Изменить нормы по количеству машино-мест на участках под многоэтажную застройку Минстрою поручено к декабрю 2025 года, сообщают «Известия».
«Дорожную карту Минтранса по совершенствованию парковок уже внесли в кабмин. В ведомстве полагают, что это позволит снизить давление на транспортную сеть городов. Однако эксперты считают, что спрос на жилье без паркингов может сократиться», — пишут «Известия».
Новые параметры машино-мест должны быть установлены в зависимости от объектов капитального строительства и дорог. Это позволит строить многоэтажки с минимальным количеством парковок. Действующие нормативы закрепляют зависимость машино-мест от числа квартир и класса жилья. Например, сейчас для одного комплекса экономкласса предусмотрено 0,1 машино-места на квартиру, а для более дорогого — 1:1. Новый норматив позволит выбирать число парковок по ситуации, сделать подход к размещению транспорта более системным и снизить нагрузку на муниципальные дороги, отметили в Минтрансе.
«Мы движемся к ситуации, когда владение автомобилем в большом городе становится непозволительной роскошью. Придомовые территории заполняются автомобилями, проезды оказываются блокированы, из-за чего возникают трудности для проезда скорой помощи, пожарных машин», — рассказал эксперт по градостроительству Михаил Блинкин.
Наличие подземного паркинга увеличивает стоимость жилья. К тому же, не всем покупателям квартир нужны парковки. «Гибкое нормирование позволит проектировать необходимое количество машино-мест и оптимизировать себестоимость», — рассказала директор по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.
Эксперты полагают, что спрос на жилье без паркингов может упасть. Вместе с тем, многие покупают квартиры без машино-мест, а потом паркуют свой транспорт на обочинах. До введения новшества каждый город должен будет решить, стоит ли ограничивать автомобилистов и нужно ли сокращать паркинги застройщикам. Проект будет еще дорабатываться с учетом позиций регионов.
В России готовят скидки на оплату штрафов за парковку. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала законопроект о праве субъектов право вводить 50-процентную скидку при оплате штрафа за нарушение правил платной парковки, если платеж внесен в течение 20 дней.
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