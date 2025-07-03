Из-за атаки дронов село в Воронежской области осталось без света

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Один из дронов стал причиной повреждения линии электропередачи
Один из дронов стал причиной повреждения линии электропередачи Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Один из населенных пунктов Воронежской области временно остался без электроснабжения после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев.

«Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село», — написал Гусев в своем telegram-канале. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили не менее 22 беспилотников в пяти районах и городских округах области. Один из дронов стал причиной повреждения линии электропередачи.

В результате инцидента пострадали два частных дома, у которых были повреждены крыши. В одном частном доме и одной квартире выбито по одному окну. Пострадавших среди населения нет. Оперативные службы продолжают обследование территории.

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Один из населенных пунктов Воронежской области временно остался без электроснабжения после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. «Из-за обрыва ЛЭП без электричества временно остаётся одно село», — написал Гусев в своем telegram-канале. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) обнаружили и уничтожили не менее 22 беспилотников в пяти районах и городских округах области. Один из дронов стал причиной повреждения линии электропередачи. В результате инцидента пострадали два частных дома, у которых были повреждены крыши. В одном частном доме и одной квартире выбито по одному окну. Пострадавших среди населения нет. Оперативные службы продолжают обследование территории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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