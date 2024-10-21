Госэкспертиза одобрила ремонт нескольких участков дорог в челябинском районе

В Челябинской области в Троицком районе в Бобровском и Клястицком сельских поселениях отремонтируют сразу несколько участков дорог. Проект одобрила госэкспертиза 21 октября, сообщается на сайте госреестра.
«Капитальный ремонт участков автодорог по улице Строителей, Костюкова, парковки по улице Серегина, дом 1А в селе Бобровка Бобровского сельского поселения Троицкого района Челябинской области. Капитальный ремонт участков автодорог по улицам Уральская и Школьная в селе Клястицкое Клястицкого сельского поселения Троицкого района Челябинской области. Положительное заключение», — сообщается на сайте.
Ремонтом автодорог займутся администрации Бобровского и Клястицкого поселений. Также администрация Троицкого района весной 2024 года в рамках госконтракта по обслуживанию дорог, планировала провести работы по ямочному ремонту.
Общая площадь участков, подлежащих восстановлению, составила 8,5 километров. Среди дорог, на которых в июне и июле 2024 года был запланирован ямочный ремонт — «Троицк — Степное», «Троицк — Октябрьское», «Черноречье — Чесма — Варна — Карталы — Бреды», «Троицк — Клястицкое», «Дробышево — автодорога Троицк — Октябрьское Октябрьского муниципального района».
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