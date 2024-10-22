Россельхознадзор передал министерству сельского хозяйства Челябинской области документы на изъятие 25 земельных участков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе Уральского межрегионального управления ведомства, результаты достигнуты за девять месяцев с начала года.
«С января до октября в уполномоченные органы госвласти региона передали материалы об изъятии у собственников 25 земельных неиспользуемых участков. Судами уже приняты решения об изъятии 16 участков общей площадью 174,8 гектаров», — заявили URA.RU в Россельхознадзоре.
Закон установил условия для изъятия. Причиной может стать неиспользование земельного участка сельскохозяйственного назначения в указанных целях в течение трех и более лет.
Служба отчиталась о проделанной работе. За десять месяцев специалисты проконтролировали ситуацию на 32,7 тысяч гектаров земель сельскохозназначения. В результате мероприятий на площади в 16 тысяч гектаров выявили 468 нарушений земельного законодательства. В основном поля зарастают сорняками и лесом. Это основное нарушение. В четырех случаях также выявили загрязнение участков опасными химикатами, 33 случая — отходами птицеводства. Еще держатели участков загрязняли их отходами производства и потребления, снимали или уничтожали плодородный слой.
В порядке противодействия нарушениях Россельхознадзор выдал 186 предостережений и 25 предписаний. Свершались и профилактические визиты с применением видеосвязи. В результате за прошедшее время удалось вернуть в хозяйственный оборот 5,3 тысяч гектаров ранее не используемых земель.
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