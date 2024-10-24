Президент Венесуэлы пришел в восторг от встречи с Путиным

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Мадуро высоко оценил встречу с Путиным Фото:
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Саммит БРИКС 2024 в Казани

Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поделился положительными эмоциями от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Он назвал встречу очень хорошей.

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«Очень хорошо», — сказал Мадуро, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча. Информацию передает ТАСС.

В Казани 22 октября стартовал 16-й саммит БРИКС. Сегодня, 24 октября, заключительный день. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об успехе Путина на саммите БРИКС. Он также подчеркнул, что Россия стала центром притяжения 22 стран. По его словам, план Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился.

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Лидер Венесуэлы Николас Мадуро поделился положительными эмоциями от встречи с президентом России Владимиром Путиным на саммите БРИКС в Казани. Он назвал встречу очень хорошей. «Очень хорошо», — сказал Мадуро, отвечая на вопрос о том, как прошла встреча. Информацию передает ТАСС. В Казани 22 октября стартовал 16-й саммит БРИКС. Сегодня, 24 октября, заключительный день. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил об успехе Путина на саммите БРИКС. Он также подчеркнул, что Россия стала центром притяжения 22 стран. По его словам, план Вашингтона и Брюсселя изолировать Россию провалился.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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