В Лысьве (Пермский край) осуждена замглавы администрации города по инфраструктуре Наталья Юркина. Чиновница признана виновной в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). По информации СУ СК по Прикамью, преступление Юркина совершила в 2022 году, когда возглавляла в администрации города управление благоустройства дорожной деятельности.
«Бывший начальник управления благоустройства дорожной деятельности администрации Лысьвенского городского округа признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Приговором суда виновной назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с лишением права занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях)», — говорится на сайте СУ СК по Прикамью.
Следствие установило, что чиновница подписала документы, касающиеся капитального ремонта объекта на территории города. В результате, стоимость работ выросла. При этом работы «не были выполнены в полном объеме», а подрядчик незаконно получил из местного бюджета более 8 млн рублей. В беседе с корреспондентом URA.RU Юркина заявила, что намерена обжаловать приговор «в обязательном порядке».
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