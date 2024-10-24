Мокрый снег в Пермском крае грозит увеличением автоаварий

В Пермском крае на 25 октября синоптики прогнозируют дожди и мокрый снег. В Едином центре поддержки отмечают, что это может повлечь за собой рост количества ДТП.
«В связи с прогнозируемыми погодными явлениями существует вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий и техногенных пожаров. Единый центр поддержки рекомендует водителям соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров и торможений, движение осуществлять с учетом дорожного покрытия», — сообщили в ЕЦП журналистам.
В Гидрометеоцентре отмечают, что мокрый снег более всего вероятен на севере Пермского края. Также возможет гололед.
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