Жителей Пермского края предупредили о мокром снеге и гололеде

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И-за похолодания в Пермском крае выпадет снег
И-за похолодания в Пермском крае выпадет снег Фото:

В Пермском крае в ближайшие дни ожидается выпадение мокрого снега, а из-за понижения температуры образуется гололед. Такой прогноз приводится на сайте научно-популярного метеопроекта «Метеоролог и я».

«По предварительной информации в выходные температура воздуха понизится на один-два градуса. Пройдут осадки в смешанной фазе (мокрый снег, дождь). При таких условиях возможно формирование гололедных явлений», — говорится на сайте проекта.

В четверг, 24 октября, в регионе прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, а в дневный часы — до +9 градусов. В пятницу, 25 октября характер погоды существенно не изменится: до +8 градусов днем, местами умеренный дождь. На востоке Прикамья возможен мокрый снег.

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В Пермском крае в ближайшие дни ожидается выпадение мокрого снега, а из-за понижения температуры образуется гололед. Такой прогноз приводится на сайте научно-популярного метеопроекта «Метеоролог и я». «По предварительной информации в выходные температура воздуха понизится на один-два градуса. Пройдут осадки в смешанной фазе (мокрый снег, дождь). При таких условиях возможно формирование гололедных явлений», — говорится на сайте проекта. В четверг, 24 октября, в регионе прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, а в дневный часы — до +9 градусов. В пятницу, 25 октября характер погоды существенно не изменится: до +8 градусов днем, местами умеренный дождь. На востоке Прикамья возможен мокрый снег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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