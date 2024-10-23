Жителей Пермского края предупредили о мокром снеге и гололеде

В Пермском крае в ближайшие дни ожидается выпадение мокрого снега, а из-за понижения температуры образуется гололед. Такой прогноз приводится на сайте научно-популярного метеопроекта «Метеоролог и я».
«По предварительной информации в выходные температура воздуха понизится на один-два градуса. Пройдут осадки в смешанной фазе (мокрый снег, дождь). При таких условиях возможно формирование гололедных явлений», — говорится на сайте проекта.
В четверг, 24 октября, в регионе прогнозируется небольшой дождь. Температура воздуха ночью 0…+5 градусов, а в дневный часы — до +9 градусов. В пятницу, 25 октября характер погоды существенно не изменится: до +8 градусов днем, местами умеренный дождь. На востоке Прикамья возможен мокрый снег.
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