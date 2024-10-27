Илон Маск отреагировал на обвинения Байдена в нелегальной работе

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил на заявления президента США Джо Байдена о его якобы нелегальной трудовой деятельности в Штатах. Байден, выступая в Пенсильвании, упомянул, что «самый богатый человек в мире оказался трудоустроен незаконно».
«А теперь его интересуют мигранты», — приводит «Ридус» слова Маска. Так, американский предприниматель с иронией отреагировал на слова президента Штатов о его работе. Комментарий Маска стал первой публичной реакцией на обвинения в нелегальном участии в экономике США.
По информации иностранных СМИ, Илон Маск начал свой предпринимательский путь в 1995 году в городе Пало-Алто, при этом он не обладал необходимым разрешением на трудовую деятельность в США, пишет «Национальная служба новостей». Кроме того, Маск принял участие в предвыборном мероприятии кандидата в президенты США Дональда Трампа, проходившем в Батлере, штат Пенсильвания.
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