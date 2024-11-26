Появилось видео, как трамвай слетел с рельсов и чуть не перевернулся на Уралмаше

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Майский снег. Екатеринбург , пешеход, прохожий, непогода, общественный транспорт, снегопад, трамвай
Авария случилась на перекрестке Донбасской и Машиностроителей (архивное фото) Фото:

Появилось видео, как утром 26 ноября в Екатеринбурге трамвайный вагон маршрута №8 сошел с рельсов и чуть не перевернулся. Кадры с аварии на перекрестке улиц Донбасской и Машиностроителей публикует неофициальный telegram-канал мэрии.

Причиной инцидента стала неисправная крестовина на рельсах. Сход с рельсов обошелся без пострадавших. Однако это привело к массовым пробкам. Так, было задержано движение трамваев №6, 8, 19 и 23 в сторону остановки «Машиностроителей».

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Появилось видео, как утром 26 ноября в Екатеринбурге трамвайный вагон маршрута №8 сошел с рельсов и чуть не перевернулся. Кадры с аварии на перекрестке улиц Донбасской и Машиностроителей публикует неофициальный telegram-канал мэрии. Причиной инцидента стала неисправная крестовина на рельсах. Сход с рельсов обошелся без пострадавших. Однако это привело к массовым пробкам. Так, было задержано движение трамваев №6, 8, 19 и 23 в сторону остановки «Машиностроителей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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