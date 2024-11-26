Появилось видео, как трамвай слетел с рельсов и чуть не перевернулся на Уралмаше

Авария случилась на перекрестке Донбасской и Машиностроителей (архивное фото)
Появилось видео, как утром 26 ноября в Екатеринбурге трамвайный вагон маршрута №8 сошел с рельсов и чуть не перевернулся. Кадры с аварии на перекрестке улиц Донбасской и Машиностроителей публикует неофициальный telegram-канал мэрии.
Причиной инцидента стала неисправная крестовина на рельсах. Сход с рельсов обошелся без пострадавших. Однако это привело к массовым пробкам. Так, было задержано движение трамваев №6, 8, 19 и 23 в сторону остановки «Машиностроителей».
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