В пермском заповеднике «Вишерский» отреагировали на претензии прокуратуры

В пермском заповеднике «Вишерский» нет и не должно быть дорог. Поэтому требования федерального законодательства о предотвращении и тушении лесных пожаров невыполнимы. Так в заповеднике прокомментировали претензии прокуратуры, которая ранее сообщила о ряде нарушений пожарной безопасности на охраняемой природной территории.
«Заповедник должен иметь 24 лесопатрульных комплекса на базе автомобиля УАЗ, 24 пожарные мотопомпы и 24 съемных цистерны объемом до 1500 литров, которые должны быть доставлены к месту пожара на транспортном средстве. Но большую часть требований заповедник „Вишерский“ не может исполнить по объективным причинам. На территории дорог нет. Это охраняемая территория, на которой запрещено прокладывать дороги. Ни машины, ни цистерны в любом случае не смогут быть доставлены к месту гипотетического пожара», — пояснили в «Вишерском» в ответ на запрос URA.RU.
В заповеднике говорят, что «в результате многочисленных переписок с Минприроды РФ и Росприроднадзором» удалось добиться компромисса. Вместо 24 УАЗов теперь нужен только один, также уменьшено количество другой техники. Сейчас необходимо изменить «Лесохозяйственный регламент» и «Проект освоения лесов» территории заповедника. Этот вопрос прорабатывается Минприроды России совместно с Росприроднадзором. В «Вишерском» подчеркивают, что с подобной проблемой столкнулись и другие заповедники страны.
Ранее, как сообщало URA.RU, природоохранная прокуратура заявила, что в заповеднике нарушаются правила пожарной безопасности. В частности, у сотрудников нет достаточного количества техники и инвентаря для предотвращения и тушения лесных пожаров.
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