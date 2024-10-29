В Екатеринбурге на улице Мира вырубили аллею черемухи рядом с корпусом Уральского федерального университета, суворовским училищем и гарнизонным военным судом. Десятки уничтоженных деревьев заметил урбанист и общественник Дмитрий Москвин.
«Очередное уничтожение деревьев. На улице Мира между гарнизонным судом и стройфаком УПИ», — написал Москвин в telegram-канале «Коренной екатеринбуржец».
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу мэрии. Там пояснили, что на участке проходит реконструкция гнилых черемух на яблони силами МБУ «Зеленстрой». «Завтра уже должны приступить к выкопке посадочных ям и до праздников посадить новые яблони — 33 штуки», — подчеркнули в горадминистрации.
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