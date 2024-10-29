Кадыров призвал идти на СВО после атаки по Чечне: главные новости за 29 октября

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал чеченцев отправляться в зону специальной военной операции в ответ на атаку беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе. Минобороны России сообщило о контроле над ключевыми населенными пунктами в Донецкой Народной Республике и продвижении армии на других направлениях. Главное об СВО к вечеру 29 октября — в материале URA.RU.
Кадыров призвал чеченцев идти на СВО
Рамзан Кадыров призвал чеченцев добровольно отправиться в зону СВО после атаки беспилотника на Российский университет спецназа в Гудермесе 29 октября. Он отметил, что настоящие мужчины должны защищать свою землю и государство, и призвал ежедневно отправлять самолеты с добровольцами на фронт.
ВС РФ установили контроль над Селидово
ВС РФ установили контроль над городом Селидово в ДНР, сообщило Минобороны РФ. 29 октября завершилась операция по освобождению города и появились первые кадры с места событий. На снимках водружение российского флага на крыше многоэтажного дома, а также передвижение российских войск по городу.
Политолог Евгений Михайлов заявил Пятому каналу, что утрата Селидово стала серьезным ударом для ВСУ, так как город был важным тыловым пунктом. Российская армия теперь получает возможности для дальнейшего наступления на Красноармейск и другие города, что приблизит завершение операции по освобождению Донецкой и Луганской народных республик.
ВС РФ совершили рекордное продвижение
В октябре российские войска продвинулись на 478 квадратных километров в зоне спецоперации, что стало рекордом с 2022 года. Это превышает результаты августа и сентября, когда российские войска продвинулись на территории площадью в 477 и 459 квадратных километров соответственно. К 27 октября российские силы сделали значительные успехи на фронте, особенно на покровском направлении.
Российские военные освободили три населенные пункта в ДНР
Армия России подтвердила контроль над тремя населенными пунктами в ДНР: Горняком, Екатериновкой и Добровольем. Об этом сообщило Минобороны РФ, отметив, что группировка «Восток» улучшила позиции на переднем крае.
ВСУ требует у семьи пленного миллион рублей
Украинские солдаты требуют у семьи российского военнопленного Игоря Щеголеватого выплатить миллион рублей под угрозой расправы. Об этом сообщил брат пленного Александр Сериков. Сериков заявил, что ему звонила девушка, представляясь куратором, и угрожала убить пленного и распространить видео издевательств над ним, если семья не переведет деньги до 21 октября. Последнее общение Игоря с семьей было 5 октября, а 12 октября родственники получили видео, где Игорь с повязкой на голове просил перевести деньги.
ВС РФ приблизились к Купянску
Бойцы ВС РФ приблизились к Купянску. Военные заняли выгодные позиции, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев. По его словам, на этом направлении идет интенсивная боевая работа.
На ореховском направлении обрушилась оборона ВСУ
ВС РФ пробили оборону украинской армии к северу от Работино на ореховском направлении, продвинувшись на десять километров. Об этом сообщил Владимир Рогов, председатель комиссии Общественной палаты России. Он отметил, что продвижение произошло на участке шириной до десяти километров.
Над регионами РФ сбили семь украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО уничтожили семь украинских беспилотников, сообщает Минобороны РФ. Два БПЛА были сбиты в Белгородской, Курской и Брянской областях, а один — над акваторией Черного моря.
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