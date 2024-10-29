ВСУ требует у семьи пленного 1 млн рублей

Украинские солдаты требуют от семьи российского военнопленного Игоря Щеголеватого один миллион рублей, угрожая расправой. Об этом сообщил брат пленного Александр Сериков.
«Позвонили, сказали: „Если хотите, чтобы он жил, то скиньте миллион“, чтобы внесли в списки (на обмен — Прим. ред.)», — заявил Сериков. Его слова приводит РИА Новости. Он также добавил, что ВСУ угрожали скинуть детям видео, где над ним издеваются. По его словам, шантаж длился неделю: каждый вечер звонила девушка, представлявшаяся куратором, угрожая расправой над пленным и требуя перевести деньги. Последний срок для перевода был назначен на 21 октября, с угрозой, что иначе родственники не получат тело Игоря. Сериков добавил, что в последнем видео его брат грубо спрашивал, почему не удается перевести деньги. После чего связь прекратилась.
Игорь Щеголеватый, ранее занимавший должность артиллериста, в начале октября был переведен в штурмовую бригаду. Последнее общение с семьей у него состоялось 5 октября. Однако 12 октября его близкие получили видеозапись, на которой Игорь с повязкой на голове просил отправить деньги по указанному адресу.
Это не первый случай, когда ВСУ требуют деньги от семей российских солдат, попавших в плен. Ранее мать российского военного Николая Шепилова заявила о вымогательстве. По ее словам, ВСУ угрожали убить ее сына, если она не переведет им деньги.
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