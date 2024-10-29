ВС РФ прорвали оборону ВСУ на ореховском направлении

Вооруженные силы России прорвали оборону украинской армии к северу от Работино на ореховском направлении в Запорожье. Им удалось продвинуться на десять километров. Об этом сообщил председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов.
«Оборона противника была прорвана, продвижение наших войск составило более километра севернее Работино, ширина участка нашего продвижения до 10 километров», — заявил Рогов в своем telegram-канале. Он уточнил, что в ходе наступательных действий освобождена территория площадью до 10 квадратных километров с помощью бронетехники и фронтовой авиации.
Ранее Минобороны РФ и российские военкоры сообщали, что ВС РФ продвигаются не только в Донбассе, но и на запорожском участке фронта. Не так давно там освободили Левадное и Золотую Ниву, что дало возможность выйти к Гуляйполю с севера-востока. До этого наступление было возможно только с юга. Давление на Гуляйполе увеличивается, а этот населенный пункт и также Орехов являются ключами к городу Запорожье, передает «Национальная служба новостей».
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