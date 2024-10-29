Маршрут №64 в Челябинске полностью укомплектуют автобусами-гармошками

30 октября 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

Перевод маршрута только на автобусы-«гармошки» запланирован на 2025 год Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Маршрут №64 в Челябинске планируется полностью укомплектовать только автобусами особо большого класса («гармошками»). Об этом URA.RU рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. «В 2025 году запланирован перевод маршрута № 64 на обслуживание автобусами только особо большого класса («гармошками»)». [Нововведение проводится с] целью повышения провозной способности маршрутов», — сообщил URA.RU Егоров. Нехватка водителей автобусов в Челябинске достигла 30% от требуемого штата. Как сообщили ранее URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, дефицит приводит к значительному снижению выпуска транспорта на дороги города. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Маршрут №64 в Челябинске планируется полностью укомплектовать только автобусами особо большого класса («гармошками»). Об этом URA.RU рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. «В 2025 году запланирован перевод маршрута № 64 на обслуживание автобусами только особо большого класса («гармошками»)». [Нововведение проводится с] целью повышения провозной способности маршрутов», — сообщил URA.RU Егоров. Нехватка водителей автобусов в Челябинске достигла 30% от требуемого штата. Как сообщили ранее URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, дефицит приводит к значительному снижению выпуска транспорта на дороги города.