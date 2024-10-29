29 октября 2024

Маршрут №64 в Челябинске полностью укомплектуют автобусами-гармошками

© Служба новостей «URA.RU»
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Новый автобус с гармошкой. Челябинск, остановка общественного транспорта, пассажиры, пассажирский транспорт, городской транспорт, автобус с гармошкой
Перевод маршрута только на автобусы-«гармошки» запланирован на 2025 год Фото:

Маршрут №64 в Челябинске планируется полностью укомплектовать только автобусами особо большого класса («гармошками»). Об этом URA.RU рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров.

«В 2025 году запланирован перевод маршрута № 64 на обслуживание автобусами только особо большого класса («гармошками»)». [Нововведение проводится с] целью повышения провозной способности маршрутов», — сообщил URA.RU Егоров.

Нехватка водителей автобусов в Челябинске достигла 30% от требуемого штата. Как сообщили ранее URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, дефицит приводит к значительному снижению выпуска транспорта на дороги города.

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Маршрут №64 в Челябинске планируется полностью укомплектовать только автобусами особо большого класса («гармошками»). Об этом URA.RU рассказал заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта региона Александр Егоров. «В 2025 году запланирован перевод маршрута № 64 на обслуживание автобусами только особо большого класса («гармошками»)». [Нововведение проводится с] целью повышения провозной способности маршрутов», — сообщил URA.RU Егоров. Нехватка водителей автобусов в Челябинске достигла 30% от требуемого штата. Как сообщили ранее URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, дефицит приводит к значительному снижению выпуска транспорта на дороги города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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