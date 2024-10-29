Кадровый дефицит водителей автобусов в Челябинске достиг 30%

30 октября 2024 в 11:42 Размер текста - 17 +

Челябинцы не могут по утрам уехать на работу из-за нехватки водителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Нехватка водителей автобусов в Челябинске достигла 30% от требуемого штата. Дефицит приводит к значительному снижению выпуска транспорта на дороги города, сообщили 30 октября URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «В настоящее время перевозчики, в том числе МУП „СОД“, ООО „Альфа“. ООО „Никита Кожемяка“ и ООО „Новые дороги“, испытывают дефицит водительского состава. Нехватка водителей достигает в среднем 30% от требуемого штата, что приводит к снижению выпуска транспортных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства в ответ на официальный редакционный запрос. Руководители транспортных предприятий принимают меры для привлечения новых сотрудников — повышают зарплату, мотивируют выплатами, улучшают условия труда. «По мере решения кадровых вопросов работа маршрутов будет стабилизироваться», — добавили в ведомстве. Так в миндортрансе прокомментировали жалобу жителей Паркового, которые не могут по утрам уехать из микрорайона на общественном транспорте. «Автобусы проезжают битком, даже двери не закрываются», — написала утром 23 октября Лилия Л. в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве напомнили, что транспортную связь микрорайона Парковый с другими районами города обеспечивают шесть автобусных маршрутов по регулируемому тарифу: № 3 «ЧВВАКУШ — Завод Станкомаш» (интервал 12 минут), № 10К «ЧМК — ТРК Родник» (интервал по будням десять минут), № 18 «Автобусный парк — ТРК Алмаз (Арматурный кластер)» (интервал 11-16 минут), № 22А «Александра Шмакова — ЧКПЗ» (интервал девять минут в час-пик), № 34 «Автобусный парк — Чурилово» (интервал 10-12 минут), № 64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал» (интервал шесть-восемь минут по будням). Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нехватка водителей автобусов в Челябинске достигла 30% от требуемого штата. Дефицит приводит к значительному снижению выпуска транспорта на дороги города, сообщили 30 октября URA.RU в министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области. «В настоящее время перевозчики, в том числе МУП „СОД“, ООО „Альфа“. ООО „Никита Кожемяка“ и ООО „Новые дороги“, испытывают дефицит водительского состава. Нехватка водителей достигает в среднем 30% от требуемого штата, что приводит к снижению выпуска транспортных средств», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства в ответ на официальный редакционный запрос. Руководители транспортных предприятий принимают меры для привлечения новых сотрудников — повышают зарплату, мотивируют выплатами, улучшают условия труда. «По мере решения кадровых вопросов работа маршрутов будет стабилизироваться», — добавили в ведомстве. Так в миндортрансе прокомментировали жалобу жителей Паркового, которые не могут по утрам уехать из микрорайона на общественном транспорте. «Автобусы проезжают битком, даже двери не закрываются», — написала утром 23 октября Лилия Л. в группе «Челябинский транспорт» в соцсети «ВКонтакте». В ведомстве напомнили, что транспортную связь микрорайона Парковый с другими районами города обеспечивают шесть автобусных маршрутов по регулируемому тарифу: № 3 «ЧВВАКУШ — Завод Станкомаш» (интервал 12 минут), № 10К «ЧМК — ТРК Родник» (интервал по будням десять минут), № 18 «Автобусный парк — ТРК Алмаз (Арматурный кластер)» (интервал 11-16 минут), № 22А «Александра Шмакова — ЧКПЗ» (интервал девять минут в час-пик), № 34 «Автобусный парк — Чурилово» (интервал 10-12 минут), № 64 «Автобусный парк — Железнодорожный вокзал» (интервал шесть-восемь минут по будням).