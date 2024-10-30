Челябинский губернатор Текслер увеличил господдержку для аграриев на 110 млн

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на 110 миллионов рублей увеличил государственную поддержку аграриев. Средства будут направлены на строительство и модернизацию производственных площадок, сообщила 30 октября пресс-служба правительства области.
«По решению Текслера на 110 миллионов рублей увеличилась государственная поддержка аграриев в Челябинской области за счёт средств, выделенных дополнительно на строительство и модернизацию новых объектов АПК. Поводом для выделения дополнительных средств послужила активная инвестиционная деятельность компаний», — сообщила пресс-служба челябинского правительства в telegram-канале.
В этом году сумма уже была увеличена до 585,6 миллиона рублей, в октябре она выросла до 729 миллионов рублей. Общий объём господдержки, без учёта средств на ветеринарию, составит два миллиарда 886 миллионов рублей.
Поддержку получат компании, которые строят селекционно-семеноводческие центры и новые мощности для хранения зерна. В птицеводстве — компании яичного производства и импортозамещающие племенной репродуктор первого порядка. В Челябинской области также продолжится субсидирование молочного животноводства.
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