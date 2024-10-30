В Петербурге судят террористов, которые пытались остановить ядерные реакторы

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Суд рассматривает дело Майструк и Усатенко, которые пытались подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС
Суд рассматривает дело Майструк и Усатенко, которые пытались подорвать более 30 опор ЛЭП Ленинградской и Калининской АЭС Фото:

Первый западный окружной военный суд готовится к рассмотрению уголовного дела, связанного с диверсионной и террористической деятельностью. По информации следствия фигуранты намеревались остановить ядерные реакторы в Санкт-Петербурге и вывести их станции из работы.

«Первый западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, фигурантам которого вменяют в том числе прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности. Такое в истории суда впервые», — сообщает издание «Фонтанка». Согласно обвинению, Александр Майструк и Эдуард Усатенко, являясь частью диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины, планировали подрыв опор ЛЭП, обслуживающих Ленинградскую и Калининскую АЭС, чтобы остановить ядерные реакторы и вывести станции из работы.

Действия обвиняемых привели к значительному ущербу. По данным следствия, фигуранты успели подорвать одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС и заминировать четыре дополнительные, а также заложили взрывчатку под семь опор Калининской АЭС. Общий причиненный ущерб оценивается почти в 11 млн рублей, причем Майструк и Усатенко признают свою вину.

Федеральная служба безопасности России 25 мая 2023 года сообщила о предотвращении диверсионных актов, организованных украинской стороной, на территории Ленинградской и Калининской атомных электростанций накануне празднования 9 мая. Тогда Украина предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи.

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Первый западный окружной военный суд готовится к рассмотрению уголовного дела, связанного с диверсионной и террористической деятельностью. По информации следствия фигуранты намеревались остановить ядерные реакторы в Санкт-Петербурге и вывести их станции из работы. «Первый западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, фигурантам которого вменяют в том числе прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности. Такое в истории суда впервые», — сообщает издание «Фонтанка». Согласно обвинению, Александр Майструк и Эдуард Усатенко, являясь частью диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины, планировали подрыв опор ЛЭП, обслуживающих Ленинградскую и Калининскую АЭС, чтобы остановить ядерные реакторы и вывести станции из работы. Действия обвиняемых привели к значительному ущербу. По данным следствия, фигуранты успели подорвать одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС и заминировать четыре дополнительные, а также заложили взрывчатку под семь опор Калининской АЭС. Общий причиненный ущерб оценивается почти в 11 млн рублей, причем Майструк и Усатенко признают свою вину. Федеральная служба безопасности России 25 мая 2023 года сообщила о предотвращении диверсионных актов, организованных украинской стороной, на территории Ленинградской и Калининской атомных электростанций накануне празднования 9 мая. Тогда Украина предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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