В Петербурге судят террористов, которые пытались остановить ядерные реакторы

Первый западный окружной военный суд готовится к рассмотрению уголовного дела, связанного с диверсионной и террористической деятельностью. По информации следствия фигуранты намеревались остановить ядерные реакторы в Санкт-Петербурге и вывести их станции из работы.
«Первый западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, фигурантам которого вменяют в том числе прохождение обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности. Такое в истории суда впервые», — сообщает издание «Фонтанка». Согласно обвинению, Александр Майструк и Эдуард Усатенко, являясь частью диверсионно-террористической группы Службы внешней разведки Украины, планировали подрыв опор ЛЭП, обслуживающих Ленинградскую и Калининскую АЭС, чтобы остановить ядерные реакторы и вывести станции из работы.
Действия обвиняемых привели к значительному ущербу. По данным следствия, фигуранты успели подорвать одну опору ЛЭП Ленинградской АЭС и заминировать четыре дополнительные, а также заложили взрывчатку под семь опор Калининской АЭС. Общий причиненный ущерб оценивается почти в 11 млн рублей, причем Майструк и Усатенко признают свою вину.
Федеральная служба безопасности России 25 мая 2023 года сообщила о предотвращении диверсионных актов, организованных украинской стороной, на территории Ленинградской и Калининской атомных электростанций накануне празднования 9 мая. Тогда Украина предприняла попытку подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередачи.
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