В Екатеринбурге вечером 4 ноября пассажиры застряли на станции Первомайская из-за задержки электрички, следующей в Каменск-Уральский. Состав опоздал на два часа, сообщили очевидцы.
«Электричка по маршруту следования Екатеринбург — Каменск-Уральский задерживается на два часа. Пассажиры сидят в ожидании на станции Первомайская», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Пассажиры подчеркнули, что состав все же приехал, опоздав на пару часов. Точная причина задержки неизвестна.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!