04 ноября 2024

Екатеринбуржцы застряли на вокзале из-за задержки электрички. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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По словам пассажиров, состав задержался минимум на два часа
По словам пассажиров, состав задержался минимум на два часа Фото:

В Екатеринбурге вечером 4 ноября пассажиры застряли на станции Первомайская из-за задержки электрички, следующей в Каменск-Уральский. Состав опоздал на два часа, сообщили очевидцы.

«Электричка по маршруту следования Екатеринбург — Каменск-Уральский задерживается на два часа. Пассажиры сидят в ожидании на станции Первомайская», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург».

Пассажиры подчеркнули, что состав все же приехал, опоздав на пару часов. Точная причина задержки неизвестна.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации новости ответ получить не удалось.

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В Екатеринбурге вечером 4 ноября пассажиры застряли на станции Первомайская из-за задержки электрички, следующей в Каменск-Уральский. Состав опоздал на два часа, сообщили очевидцы. «Электричка по маршруту следования Екатеринбург — Каменск-Уральский задерживается на два часа. Пассажиры сидят в ожидании на станции Первомайская», — сообщили очевидцы telegram-каналу «Злой Екатеринбург». Пассажиры подчеркнули, что состав все же приехал, опоздав на пару часов. Точная причина задержки неизвестна. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу Свердловской железной дороги. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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