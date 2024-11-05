Жительница Магнитогорска стала одной из самых красивых женщин мира. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция по случаю официального старта регионального конкурса красоты и материнства «Миссис Россия Челябинск - 2020». Челябинск, корона, обратная сторона короны
Челябинка получила третью корону в свою коллекцию (фото из архива) Фото:

Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Татьяна Лыкова стала одной из самых красивых женщин мира. Она получила корону первой вице-миссис мира на конкурсе Miss World beauty 2024. О победе она сообщила в соцсетях.

«Первая вице-миссис мира. Это моя третья корона, но такого масштаба впервые», — написала победительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Жительница Магнитогосрка поблагодарила всех за поддержку, а также сказала спасибо организаторам конкурса «Сокровище Урала», который она выиграла ранее, за возможность попасть на такой уровень состязания. Она рассказала, что конкурс проходил с 1 по 4 ноября в Москве и был посвящен памяти двух великих дизайнеров — Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Татьяна Лыкова стала одной из самых красивых женщин мира. Она получила корону первой вице-миссис мира на конкурсе Miss World beauty 2024. О победе она сообщила в соцсетях. «Первая вице-миссис мира. Это моя третья корона, но такого масштаба впервые», — написала победительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жительница Магнитогосрка поблагодарила всех за поддержку, а также сказала спасибо организаторам конкурса «Сокровище Урала», который она выиграла ранее, за возможность попасть на такой уровень состязания. Она рассказала, что конкурс проходил с 1 по 4 ноября в Москве и был посвящен памяти двух великих дизайнеров — Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...