Жительница Магнитогорска стала одной из самых красивых женщин мира. Видео

05 ноября 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Челябинка получила третью корону в свою коллекцию (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Татьяна Лыкова стала одной из самых красивых женщин мира. Она получила корону первой вице-миссис мира на конкурсе Miss World beauty 2024. О победе она сообщила в соцсетях. «Первая вице-миссис мира. Это моя третья корона, но такого масштаба впервые», — написала победительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жительница Магнитогосрка поблагодарила всех за поддержку, а также сказала спасибо организаторам конкурса «Сокровище Урала», который она выиграла ранее, за возможность попасть на такой уровень состязания. Она рассказала, что конкурс проходил с 1 по 4 ноября в Москве и был посвящен памяти двух великих дизайнеров — Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Татьяна Лыкова стала одной из самых красивых женщин мира. Она получила корону первой вице-миссис мира на конкурсе Miss World beauty 2024. О победе она сообщила в соцсетях. «Первая вице-миссис мира. Это моя третья корона, но такого масштаба впервые», — написала победительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Жительница Магнитогосрка поблагодарила всех за поддержку, а также сказала спасибо организаторам конкурса «Сокровище Урала», который она выиграла ранее, за возможность попасть на такой уровень состязания. Она рассказала, что конкурс проходил с 1 по 4 ноября в Москве и был посвящен памяти двух великих дизайнеров — Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева.