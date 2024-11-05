Жительница Магнитогорска, второго по величине города Челябинской области, Татьяна Лыкова стала одной из самых красивых женщин мира. Она получила корону первой вице-миссис мира на конкурсе Miss World beauty 2024. О победе она сообщила в соцсетях.
«Первая вице-миссис мира. Это моя третья корона, но такого масштаба впервые», — написала победительница на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Жительница Магнитогосрка поблагодарила всех за поддержку, а также сказала спасибо организаторам конкурса «Сокровище Урала», который она выиграла ранее, за возможность попасть на такой уровень состязания. Она рассказала, что конкурс проходил с 1 по 4 ноября в Москве и был посвящен памяти двух великих дизайнеров — Пьера Кардена и Вячеслава Зайцева.
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