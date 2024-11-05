Екатеринбурженка восхитила звезду Большого театра. Видео

София Петрова из Екатеринбурга стала участницей шоу «Большие и маленькие»

05 ноября 2024 в 16:30 Размер текста - 17 +

Девочке пожелали стать балериной или актрисой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Шестилетняя София Петрова из Екатеринбурга стала участницей передачи «Большие и маленькие» о детской и юношеской хореографии. Юная уралочка удивила именитых танцоров, в том числе премьера балета Большого театра Игоря Цвирко. Выпуск появился на телеканале «Россия К». Девочка занимается танцами с двух лет, а последние годы посещает студию, где работает ее мама. На суд публике Соня представила номер «Фантазерка». В нем показывается ребенок, который не мог уснуть и стал баловаться. Так героиня танца начала делать из одеяла куколку, бабочку, ковер-самолет, лошадку и другие предметы. После выступления Цвирко поделился восторженными впечатлениями от увиденного. «Что может быть прекраснее, чем смотреть, как шестигодовалый ребенок танцует, играет и делает это так убедительно! Просто актерский этюд настоящей будущей актрисы балета. Я тебе желаю, чтобы в будущем, если ты не свяжешь свою судьбу с танцем или балетом, иди в актрисы, потому что ты очень выразительная. У тебя все получится», — отметил премьер балета Большого театра. А хореограф Александр Могилев поблагодарил Соню за то, что она перенесла его в детство, и сделал комплимент: «Ты классная!» В передаче «Большие и маленькие» участвуют солисты, профессиональные и любительские коллективы. Помогает участникам и поддерживает их на сцене прима-балерина Большого театра, этуаль балетной труппы миланского театра Ла Скала Светлана Захарова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шестилетняя София Петрова из Екатеринбурга стала участницей передачи «Большие и маленькие» о детской и юношеской хореографии. Юная уралочка удивила именитых танцоров, в том числе премьера балета Большого театра Игоря Цвирко. Выпуск появился на телеканале «Россия К». Девочка занимается танцами с двух лет, а последние годы посещает студию, где работает ее мама. На суд публике Соня представила номер «Фантазерка». В нем показывается ребенок, который не мог уснуть и стал баловаться. Так героиня танца начала делать из одеяла куколку, бабочку, ковер-самолет, лошадку и другие предметы. После выступления Цвирко поделился восторженными впечатлениями от увиденного. «Что может быть прекраснее, чем смотреть, как шестигодовалый ребенок танцует, играет и делает это так убедительно! Просто актерский этюд настоящей будущей актрисы балета. Я тебе желаю, чтобы в будущем, если ты не свяжешь свою судьбу с танцем или балетом, иди в актрисы, потому что ты очень выразительная. У тебя все получится», — отметил премьер балета Большого театра. А хореограф Александр Могилев поблагодарил Соню за то, что она перенесла его в детство, и сделал комплимент: «Ты классная!» В передаче «Большие и маленькие» участвуют солисты, профессиональные и любительские коллективы. Помогает участникам и поддерживает их на сцене прима-балерина Большого театра, этуаль балетной труппы миланского театра Ла Скала Светлана Захарова.