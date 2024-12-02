«Могут украсть и убить»: родные рассказали о таинственной пропаже студентки в Каменске-Уральском

Пропавшая в Каменске-Уральском студентка попала под негативное влияние друзей

03 декабря 2024 в 11:32 Размер текста - 17 +

Студентку ищут уже неделю (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Пропавшая неделю назад в Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летняя студентка техникума Елизавета Герман уже не первый раз уходит из дома. Родные считают, что она могла попасть под негативное влияние друзей. Об этом URA.RU рассказал ее дядя. «Мы самая обычная семья, есть свои плюсы и минусы. Таких семей миллион. Сейчас у Лизы переходный возраст, она захотела свободы. Но она не понимает, что такое свобода и ответственность. С ней проводили беседы, что наш мир не окрашен в розовые цвета. И когда она пропадает, может произойти все что угодно. Могут изнасиловать, украсть и убить. А семья потом страдает, но она не понимает — ей нужна свобода. Ей на уши присели ее друзья, и она теперь занимается такой ерундой», — сказал собеседник агентства. В прошлый раз Елизавета ушла из дома в мае. Тогда полицейские нашли ее через пару дней в квартире у друзей. В этот раз у нее нет с собой сотового телефона. По словам дяди, перед пропажей мама девушки отнесла его на ремонт. Знакомая назвала Елизавету скромной и застенчивой. «Она постоянно была у бабушки и дедушки, насколько я помню. Они строго с ней обходились. А ее мама часто буянила во дворе», — сказала подруга. По данным полиции, 26 ноября Герман ушла в техникум, но на занятиях не появилась, и не вернулась домой. Она была одета в темно-серые джинсы, черную куртку с капюшоном и берцы. Ее рост — 158 сантиметров, телосложение — худощавое. Если вам известно местоположение студентки, сообщите силовикам — 8 (343) 932-23-15. Елизавета пропала 26 ноября, ее ищут в Синарском районе Фото: предоставлено МУ МВД «Каменск-Уральский» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пропавшая неделю назад в Каменске-Уральском (Свердловская область) 17-летняя студентка техникума Елизавета Герман уже не первый раз уходит из дома. Родные считают, что она могла попасть под негативное влияние друзей. Об этом URA.RU рассказал ее дядя. «Мы самая обычная семья, есть свои плюсы и минусы. Таких семей миллион. Сейчас у Лизы переходный возраст, она захотела свободы. Но она не понимает, что такое свобода и ответственность. С ней проводили беседы, что наш мир не окрашен в розовые цвета. И когда она пропадает, может произойти все что угодно. Могут изнасиловать, украсть и убить. А семья потом страдает, но она не понимает — ей нужна свобода. Ей на уши присели ее друзья, и она теперь занимается такой ерундой», — сказал собеседник агентства. В прошлый раз Елизавета ушла из дома в мае. Тогда полицейские нашли ее через пару дней в квартире у друзей. В этот раз у нее нет с собой сотового телефона. По словам дяди, перед пропажей мама девушки отнесла его на ремонт. Знакомая назвала Елизавету скромной и застенчивой. «Она постоянно была у бабушки и дедушки, насколько я помню. Они строго с ней обходились. А ее мама часто буянила во дворе», — сказала подруга. По данным полиции, 26 ноября Герман ушла в техникум, но на занятиях не появилась, и не вернулась домой. Она была одета в темно-серые джинсы, черную куртку с капюшоном и берцы. Ее рост — 158 сантиметров, телосложение — худощавое. Если вам известно местоположение студентки, сообщите силовикам — 8 (343) 932-23-15.