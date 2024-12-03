Власти Екатеринбурга увеличили бюджет на оборону города

03 декабря 2024 в 16:08 Размер текста - 17 +

В доме городской власти вовсю обсуждают бюджет-2025 Фото: Размик Закарян © URA.RU Власти Екатеринбурга в следующем потратят на гражданскую оборону города больше, чем в 2024-м. Об этом в ходе доклада на заседании постоянной комиссии гордумы по безопасности заявила директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева, передает корреспондент URA.RU. «В бюджет города на 2025 год внесено по разделу „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“ 392 млн рублей. К уровню 2024 года за счет средств местного бюджета объем расходов увеличивается на 8% или 29 миллионов рублей [и составит] 42,2 млн рублей», — обозначила Турунцева. Эти средства пойдут на поддержку подвижных пунктов управления (шесть миллионов). А также на ремонт защитных сооружений гражданской обороны (30,4 млн), разработку паспорта безопасности города (5 млн). Также 0,8 млн рублей городу необходимо на командно-штабные тренировки, оснащение пунктов временного проживания людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Власти Екатеринбурга в следующем потратят на гражданскую оборону города больше, чем в 2024-м. Об этом в ходе доклада на заседании постоянной комиссии гордумы по безопасности заявила директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева, передает корреспондент URA.RU. «В бюджет города на 2025 год внесено по разделу „Национальная безопасность и правоохранительная деятельность“ 392 млн рублей. К уровню 2024 года за счет средств местного бюджета объем расходов увеличивается на 8% или 29 миллионов рублей [и составит] 42,2 млн рублей», — обозначила Турунцева. Эти средства пойдут на поддержку подвижных пунктов управления (шесть миллионов). А также на ремонт защитных сооружений гражданской обороны (30,4 млн), разработку паспорта безопасности города (5 млн). Также 0,8 млн рублей городу необходимо на командно-штабные тренировки, оснащение пунктов временного проживания людей.