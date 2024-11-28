28 ноября 2024

Десятки свердловчан вернулись из украинского плена домой

За девять месяцев из плена ВСУ вернули 26 военных из Свердловской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Часть из вернувшихся оказались срочниками (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

За девять месяцев 2024 года из украинского плена домой вернули 26 военнослужащих из Свердловской области. Часть из них являются срочниками. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова.

«Так много по одной причине: в первые же дни нам удалось застать вовремя ситуацию с курскими срочниками. К нам обратился сам командир бригады, размещенной в Свердловской области. Я сразу на второй день имела список, он был отправлен со всеми данными, какие были», — сказала омбудсмен на пресс-конференции «Интерфакса».

Ранее URA.RU рассказывало о трех пропавших в ходе спецоперации РФ на Украине свердловских военнослужащих, которых обнаружили в плену ВСУ их жены, увидев видео с мужчинами, разлетевшееся по сети. Контрактников захватили в сентябре. Список с их именами уже подали федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.

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За девять месяцев 2024 года из украинского плена домой вернули 26 военнослужащих из Свердловской области. Часть из них являются срочниками. Об этом рассказала уполномоченный по правам человека региона Татьяна Мерзлякова. «Так много по одной причине: в первые же дни нам удалось застать вовремя ситуацию с курскими срочниками. К нам обратился сам командир бригады, размещенной в Свердловской области. Я сразу на второй день имела список, он был отправлен со всеми данными, какие были», — сказала омбудсмен на пресс-конференции «Интерфакса». Ранее URA.RU рассказывало о трех пропавших в ходе спецоперации РФ на Украине свердловских военнослужащих, которых обнаружили в плену ВСУ их жены, увидев видео с мужчинами, разлетевшееся по сети. Контрактников захватили в сентябре. Список с их именами уже подали федеральному омбудсмену Татьяне Москальковой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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