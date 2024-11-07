Свердловчане стали реже заключать браки

Количество браков снизилось на 0,91%
В Свердловской области уменьшилось количество браков на 0,91%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Свердловскстатом.
В период с января по август было зарегистрировано 19979 браков. Тогда как за январь-август 2023-го официально заключили брак 20161 человек. Таким образом, общее количество сократилось на 0,91%.
Однако реже стали и разводиться. В указанный период 2024-го развелись 13599 человек. Годом ранее этот показатель был выше и составлял 14284 человека.
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