Свердловчане стали реже заключать браки

Количество браков в Свердловской области сократилось на 0,91%
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Количество браков снизилось на 0,91%
Количество браков снизилось на 0,91% Фото:

В Свердловской области уменьшилось количество браков на 0,91%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Свердловскстатом. 

В период с января по август было зарегистрировано 19979 браков. Тогда как за январь-август 2023-го официально заключили брак 20161 человек. Таким образом, общее количество сократилось на 0,91%. 

Однако реже стали и разводиться. В указанный период 2024-го развелись 13599 человек. Годом ранее этот показатель был выше и составлял 14284 человека. 

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В Свердловской области уменьшилось количество браков на 0,91%. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Свердловскстатом.  В период с января по август было зарегистрировано 19979 браков. Тогда как за январь-август 2023-го официально заключили брак 20161 человек. Таким образом, общее количество сократилось на 0,91%.  Однако реже стали и разводиться. В указанный период 2024-го развелись 13599 человек. Годом ранее этот показатель был выше и составлял 14284 человека. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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