Российские войска взяли Кременную Балку в ДНР

07 ноября 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ взяли под контроль Кременную Балку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Кременная Балка», — заявили в оборонном ведомстве. Освобожденный населенный пункт находится на территории ДНР. Ранее в Донецкой Народной Республике российские военные взяли под контроль Максимовку и Антоновку. В освобождении территорий были задействованы подразделения «Южной» группировки войск. Также военная группировка «Восток» 4 ноября освободила восемь населенных пунктов и порядка 100 квадратных километров территории в ДНР. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ взяли под контроль Кременную Балку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Кременная Балка», — заявили в оборонном ведомстве. Освобожденный населенный пункт находится на территории ДНР. Ранее в Донецкой Народной Республике российские военные взяли под контроль Максимовку и Антоновку. В освобождении территорий были задействованы подразделения «Южной» группировки войск. Также военная группировка «Восток» 4 ноября освободила восемь населенных пунктов и порядка 100 квадратных километров территории в ДНР.