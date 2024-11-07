Российские войска взяли Кременную Балку в ДНР

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ВС РФ освободили еще один населенный пункт в ДНР Фото:
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ВС РФ взяли под контроль Кременную Балку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России.

«Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Кременная Балка», — заявили в оборонном ведомстве. Освобожденный населенный пункт находится на территории ДНР.

Ранее в Донецкой Народной Республике российские военные взяли под контроль Максимовку и Антоновку. В освобождении территорий были задействованы подразделения «Южной» группировки войск. Также военная группировка «Восток» 4 ноября освободила восемь населенных пунктов и порядка 100 квадратных километров территории в ДНР.

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ВС РФ взяли под контроль Кременную Балку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны России. «Подразделения группировки войск „Центр“ освободили населенный пункт Кременная Балка», — заявили в оборонном ведомстве. Освобожденный населенный пункт находится на территории ДНР. Ранее в Донецкой Народной Республике российские военные взяли под контроль Максимовку и Антоновку. В освобождении территорий были задействованы подразделения «Южной» группировки войск. Также военная группировка «Восток» 4 ноября освободила восемь населенных пунктов и порядка 100 квадратных километров территории в ДНР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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