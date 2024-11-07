07 ноября 2024

Огнеметная система с челябинским двигателем выжигает на СВО площадь в четыре га. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Огнеметная система эволюционировала за время СВО
Огнеметная система эволюционировала за время СВО Фото:

Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска выжигает на СВО площадь в четыре гектара. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», система значительно эволюционировала.

«ТОС „Солнцепек“ полным залпом выжигает площадь в четыре гектара. Комплексы „Солнцепек“ и „Тосочка“ применяются для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники», — рассказали в «Ростехе».

Также техника используется для разрушения зданий и сооружений, решения других боевых задач. В госкорпорации заявили, что противник ведет охоту на ТОСы, поскольку машины наносят значительный урон. За последнее время обе огнеметные системы смогли повысить свою огневую мощь, дальнобойность, защищенность и автоматизацию. Доработки инженеры проводили с учетом опыта боевого применения в зоне СВО и пожеланий военнослужащих. При этом полный залп нового варианта ТОС по своему поражающему действию превзошел несколько тяжелых авиабомб.

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Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска выжигает на СВО площадь в четыре гектара. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», система значительно эволюционировала. «ТОС „Солнцепек“ полным залпом выжигает площадь в четыре гектара. Комплексы „Солнцепек“ и „Тосочка“ применяются для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники», — рассказали в «Ростехе». Также техника используется для разрушения зданий и сооружений, решения других боевых задач. В госкорпорации заявили, что противник ведет охоту на ТОСы, поскольку машины наносят значительный урон. За последнее время обе огнеметные системы смогли повысить свою огневую мощь, дальнобойность, защищенность и автоматизацию. Доработки инженеры проводили с учетом опыта боевого применения в зоне СВО и пожеланий военнослужащих. При этом полный залп нового варианта ТОС по своему поражающему действию превзошел несколько тяжелых авиабомб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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