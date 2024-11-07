Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» (ТОС) с двигателем завода «ЧТЗ-Уралтрак» из Челябинска выжигает на СВО площадь в четыре гектара. Как сообщили в пресс-службе госкорпорации «Ростех», система значительно эволюционировала.
«ТОС „Солнцепек“ полным залпом выжигает площадь в четыре гектара. Комплексы „Солнцепек“ и „Тосочка“ применяются для вывода из строя небронированной и легкобронированной техники», — рассказали в «Ростехе».
Также техника используется для разрушения зданий и сооружений, решения других боевых задач. В госкорпорации заявили, что противник ведет охоту на ТОСы, поскольку машины наносят значительный урон. За последнее время обе огнеметные системы смогли повысить свою огневую мощь, дальнобойность, защищенность и автоматизацию. Доработки инженеры проводили с учетом опыта боевого применения в зоне СВО и пожеланий военнослужащих. При этом полный залп нового варианта ТОС по своему поражающему действию превзошел несколько тяжелых авиабомб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!