Жители ХМАО раскупили билеты на концерт дочери звезды сериала «Универ»

Югорчане раскупили билеты на концерт в Нижневартовске популярной среди молодежи певицы Миланы Стар. Она также приходится дочерью актеру Виталию Гогунского, известного ролью Кузи в телесериале «Универ». Информация об этом размещена на сайте площадки, где пройдет выступление.
«Милана с первого выхода своего музыкального клипа сразу попала в сердца юных поклонников. Хит „Малявка“ собрал уже 410 миллионов просмотров», — следует из афиши. На сайте также указано, что все билеты на выступление уже распроданы.
Дочь Гогунского училась в мастерской Аллы Пугачевой и несколько раз участвовала в шоу «Один в один», где перевоплощалась в образы известных вокалистов. С детства девушка уже начала строить музыкальную карьеру и выступать на сцене.
Также в ХМАО выступит с концертом легендарная рок-группа «Красная плесень», знаменитая матерными песнями. Организаторы установили для концерта возрастное ограничение 18+. Кроме того, с гастролями в округ приедет актер театра и кино Гоша Куценко. Он исполнит саундтреки к сериалам и фильмам, в которых сам снимался.
Ранее URA.RU рассказывало о прошедшем концерте Любови Успенской в Нижневартовске. Зрители раскритиковали артистку за подглядывание слов песен в телефоне и якобы скудную программу. Однако преданные фанаты встали на защиту звезды шансона, отметив ее возраст.
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