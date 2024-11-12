Пермские власти изучают предпочтения жителей в пельменях

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Пельмени могут быть разного цвета
Пельмени могут быть разного цвета Фото:

Министерство туризма Пермского края решило выяснить, пельмени с какой начинкой предпочитают жители региона. Для этого в социальных сетях заработал опрос пользователей, приуроченный ко Всероссийскому пельменному фестивалю.

Пока на странице министерства в соцсети «ВКонтакте» проголосовали несколько десятков человек. Подавляющее большинство (68,52%) респондентов предпочитают классические пельмени с мясом. За вариант экзотических и аутентичных начинок (пистики, редька, грибы) голоса отдали 20,37%. На третье место попали пельмени с капустой — они нравятся 11,11% опрошенных. За вариант рыбных пельменей с икрой не проголосовал никто.

Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь принимает участие фестивале «Пельменный гид». Один из ресторанов города разработал специальный сет, в который входят пельмени из дикой щуки со снегом из сливочного хрена и щучьей икрой, мясные пельмени со сметаной, зеленью и горчично-уксусной макалкой, а также пельмени с уткой, креветками, маринованным желтком и консоме. 

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Министерство туризма Пермского края решило выяснить, пельмени с какой начинкой предпочитают жители региона. Для этого в социальных сетях заработал опрос пользователей, приуроченный ко Всероссийскому пельменному фестивалю. Пока на странице министерства в соцсети «ВКонтакте» проголосовали несколько десятков человек. Подавляющее большинство (68,52%) респондентов предпочитают классические пельмени с мясом. За вариант экзотических и аутентичных начинок (пистики, редька, грибы) голоса отдали 20,37%. На третье место попали пельмени с капустой — они нравятся 11,11% опрошенных. За вариант рыбных пельменей с икрой не проголосовал никто. Ранее URA.RU рассказывало, что Пермь принимает участие фестивале «Пельменный гид». Один из ресторанов города разработал специальный сет, в который входят пельмени из дикой щуки со снегом из сливочного хрена и щучьей икрой, мясные пельмени со сметаной, зеленью и горчично-уксусной макалкой, а также пельмени с уткой, креветками, маринованным желтком и консоме. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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