Челябинский город на целый день оставят без воды

Город Карталы Челябинской области 14 ноября на весь день останется без водоснабжения. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба Карталинского района.
«С 8:00 до 20:00 14 ноября весь город останется без воды. На Попов броде будут проводить работы по врезке нового водопровода», — сообщили в ЕДДС.
Население Карталов превышает 26 тысяч человек. Водохранилище Попов брод является основным источником городского водоснабжения. Как сообщала газета «Карталинская новь», плотина на водохранилище требует капитального ремонта, который запланирован на 2026 год.
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