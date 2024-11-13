Жители Первоуральска при Жоге разнесли мэра, Куйвашев отшутился. Видео

Жители Первоуральска высказали недоверие мэру Кабцу в присутствии Жоги

13 ноября 2024 в 16:32 Размер текста - 17 +

Игорь Кабец пока не может стабилизировать ситуацию в городе Фото: Илья Московец © URA.RU Жители Первоуральска при новом полпреде Артеме Жоге разнесли своего мэра Игоря Кобца и заявили о недоверии местной власти. Напряженную ситуацию удалось сгладить шуткой губернатору Евгению Куйвашеву, который сопровождал Жогу в поездке в глубь Свердловской области. «Евгений Владимирович, мы отстояли вчера детскую больницу, теперь боремся с оптимизацией маршрутов. Мы не доверяем администрации города Первоуральск, абсолютно не доверяем! Вот вам наше обращение с подписями», — так встретила губернатора и полпреда местная жительница Татьяна Цепилова, одинокая мать двоих детей. Куйвашев неожиданно взял под руку воинственно настроенную женщину, развернул ее лицом к толпе и сказал: «Наверное, на выборы собралась». Шутка вызвала смех и самой героини, и всех присутствующих. Цепилова объяснила, что первоуральская администрация затеяла оптимизировать городские маршруты, что вызвало недовольство местных жителей. «Вы только нам помогите, мы только нам доверяем», — обратилась уже к Жоге другая женщина. Он ответил, что лично рассматривает каждое обращение граждан, Куйвашев тоже пообещал разобраться с транспортной реформой в поселке Динас. Как сообщало агентство, полпред и губернатор неожиданно поменяли маршрут и приехали в первоуральскую больницу, где ранее бунтовали мамы. Женщины выступили против закрытия детского отделения и записали видеообращение к Куйвашеву. В итоге родительницам удалось убедить чиновников оставить больницу так как есть. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жители Первоуральска при новом полпреде Артеме Жоге разнесли своего мэра Игоря Кобца и заявили о недоверии местной власти. Напряженную ситуацию удалось сгладить шуткой губернатору Евгению Куйвашеву, который сопровождал Жогу в поездке в глубь Свердловской области. «Евгений Владимирович, мы отстояли вчера детскую больницу, теперь боремся с оптимизацией маршрутов. Мы не доверяем администрации города Первоуральск, абсолютно не доверяем! Вот вам наше обращение с подписями», — так встретила губернатора и полпреда местная жительница Татьяна Цепилова, одинокая мать двоих детей. Куйвашев неожиданно взял под руку воинственно настроенную женщину, развернул ее лицом к толпе и сказал: «Наверное, на выборы собралась». Шутка вызвала смех и самой героини, и всех присутствующих. Цепилова объяснила, что первоуральская администрация затеяла оптимизировать городские маршруты, что вызвало недовольство местных жителей. «Вы только нам помогите, мы только нам доверяем», — обратилась уже к Жоге другая женщина. Он ответил, что лично рассматривает каждое обращение граждан, Куйвашев тоже пообещал разобраться с транспортной реформой в поселке Динас. Как сообщало агентство, полпред и губернатор неожиданно поменяли маршрут и приехали в первоуральскую больницу, где ранее бунтовали мамы. Женщины выступили против закрытия детского отделения и записали видеообращение к Куйвашеву. В итоге родительницам удалось убедить чиновников оставить больницу так как есть.