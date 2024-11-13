ЗАГС будет проверять иностранцев на законность пребывания в России

Иностранцев необходимо проверять на законность пребывания в России перед бракосочетанием. Для этого в регламент регистрации браков внесут соответствующие изменения. С таким предложением выступил Минюст РФ.
«Такая проверка будет осуществляться при приеме заявления о заключении брака, а также в день проведения государственной регистрации брака», — сообщает ведомство на своем официальном сайте. Если окажется, что иностранец находится в реестре контролируемых лиц МВД, это будет считаться поводом для отказа в регистрации брака. Изменения, которые касаются проверки иностранцев в реестре, вступят в силу с 5 февраля 2025 года.
Реестр контролируемых лиц МВД — это список, в который вносятся иностранцы и лица без гражданства, как только прекращаются основания для их законного пребывания на территории России. Поводом для внесения в этот список может быть незаконное пересечение границы, депортация, вынесение решения о сокращении срока временного пребывания, вынесение решения об отказе в признании беженцем.
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