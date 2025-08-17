Молдавская полиция задержала 69 человек на митинге в поддержку Гуцул

В результате протестов в Молдавии были задержаны 69 человек и составлены 148 протоколов
В результате протестов в Молдавии были задержаны 69 человек и составлены 148 протоколов Фото:

В Молдавии полиция задержала 69 человек на акции оппозиционного блока «Победа» в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул, которая была приговорена к семи годам лишения свободы по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии «Шор». Митинг прошел у железнодорожного вокзала Кишинева. Участники требовали освобождения Гуцул и других политзаключенных.

«В отделы полиции были доставлены 69 участников», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства в соцсетях. По данным полиции, всего было составлено 148 протоколов о нарушениях. Кроме того, были изъяты палатки, спальные мешки и матрасы, которые использовались для бессрочного протеста.

Организатор акции, руководитель блока «Победа» Илан Шор, призвал сторонников собраться на главной площади Кишинева, однако власти отказали в согласовании из-за проведения выставки силовых структур. Полиция назвала акцию незаконной и вечером демонтировала палаточный лагерь. В ведомстве также заявили, что обещания Шора компенсировать участникам акции финансовые потери считаются нарушением закона. Лидер блока «Победа» находится в розыске по обвинению в финансовых преступлениях. Однако он называет уголовное дело политически мотивированным.

После вынесения приговора Евгении Гуцул 5 августа в Кишиневе регулярно проходят акции протеста. Так, например, 10 августа, более тысячи сторонников требовали ее освобождения и выступали против президента Молдавии Майи Санду и правящей Партии действия и солидарности. Демонстранты также призвали освободить других задержанных из оппозиционного блока «Победа».

Конфликт Гуцул с руководством Молдавии обострился после ее победы на выборах в автономии и ее намерения укреплять связи с Россией. Санду отказалась утвердить ее на должности главы, что вызвало акции поддержки в регионе, передает «Ридус».

